Edenilson é apresentado pelo Botafogo e destaca missão com jovens: 'Me motiva'

O Botafogo apresentou na tarde desta sexta-feira (20), no Estádio Nilton Santos, em entrevista coletiva, o volante Edenilson como novo reforço com vínculo até o fim da temporada. O jogador, que estava no Grêmio, celebrou a chegada ao novo clube e falou sobre a missão de contribuir com experiência em um grupo repleto de jovens.

— Estou muito feliz de fazer parte da família Botafogo. A negociação foi muito rápida porque você um convite e eu falei que queria muito aceitar o desafio — iniciou.

— O grupo é jovem e de muita qualidade. Me motiva dar suporte para esses jovens, fora de campo e dentro de campo, para ajudar o Botafogo a chegar a seus objetivos — destacou o meia do Botafogo.

Edenilson tem na carreira a marca de ser um jogador polivalente, podendo ser utilizado em diversas posições do gramado, como primeiro, segundo volante, meia avançado e até ala pela direita. O jogador revelou conversa com Martín Anselmi sobre sua função no Glorioso.

— Sempre tive facilidade para me adaptar. Me coloco à disposição, já conversei com o Anselmi. Acho que ele vai me usar nessas funções no meio. Disputo posição com muitos jogadores jovens e de qualidade. O que eu puder fazer para que eles evoluam, eu vou fazer — revelou o novo jogador do Botafogo.

Edenílson foi apresentado pelo Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Edenilson já foi regularizado e está apto a estrear pelo Botafogo neste sábado (21), contra o Boaviata, pela ida da semifinal da Taça Rio. O jogador não foi inscrito nas primeiras fases preliminares da Libertadores e, com isso, desfalcará contra o Nacional Potosí no jogo de volta da segunda fase.

Veja mais respostas de Edenilson

Recepção

— Foi muito boa a recepção, excelente. É um grupo, uma família. Todos que falaram comigo dizem que aqui é uma família. Fui pego com certa surpresa com a notícia de não jogar a Libertadores, não sabia. Mas me coloquei a disposição para jogar o Carioca. Me sinto bem, treinando e me coloco à disposição (para estrear amanhã).

Projeto

— Sinceramente falando, não busquei informações financeiras. Graças a Deus cheguei num estágio como atleta... sempre digo, nem tudo é financeiro.Tem que ouvir o que fala o coração. Estou feliz, não me arrependo nem um pouco. Não vejo as notícias, estou preocupado em treinar e jogar. É isso que eu tenho em mente.

