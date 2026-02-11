Decisão da arbitragem em Mirassol x Cruzeiro gera revolta: 'Não consigo'

Mirassol e Cruzeiro se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma decisão da arbitragem no segundo tempo do duelo deixou torcedores revoltados nas redes sociais.

A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim. O gol do centroavante saiu de pênalti, em um lance polêmico. Matheus Pereira foi derrubado, o árbitro Bráulio da Silva Machado não marcou, mas o VAR chamou o juíz e ele mudou a decisão em Mirassol x Cruzeiro.

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem. Veja o lance polêmico e os comentários abaixo:

Gerson em Mirassol x Cruzeiro (Foto: Raphael Marques / Cruzeiro)

Veja lance polêmico e a reação dos torcedores

Como foi o jogo entre Mirassol x Cruzeiro

Com três minutos de jogo, Cássio salvou o Cruzeiro. Igor Formiga cruzou, Alesson chutou para defesa do goleiro. Fogaça pegou a sobra à queima-roupa, mas o camisa 1 fez mais um milagre. Nos primeiros 15 minutos, o Mirassol voltou a assustar em bolas cruzadas, mas tinha dificuldade para finalizar em Mirassol x Cruzeiro.

Do outro lado, quando chegou, o Cruzeiro marcou. Lucas Romero puxou contra-ataque e passou para Wanderson na esquerda, que conduziu e chutou no canto esquerdo de Walter para fazer 1 a 0. Logo em seguida, Kaio Jorge e Christian quase ampliaram, mas pararam no goleiro do Leão.

Na reta final do primeiro tempo, Cássio quase fez mais um milagre. Eduardo cabeceou dentro da área, o camisa 1 defendeu e em seguida também segurou o rebote de Fogaça, mas a bola passou da linha.

No segundo tempo, o Cruzeiro teve mais uma boa chance em contra-ataque puxado por Matheus Pereira, mas Sinisterra errou a finalização. No lance seguinte, Negueba acertou um belo chute em bola afastada pela defesa celeste e fez 2 a 1 em Mirassol x Cruzeiro.

Enquanto a Raposa buscava estratégias para atacar, o Mirassol ampliou, mas Galeano, autor do gol, estava em posição de impedimento. Christian quase empatou após boa jogada de Sinisterra, mas parou em Walter. Depois do lance, Braulio reviu um lance entre Matheus Pereira e Igor Cariús e assinalou pênalti. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo e empatou o jogo entre Mirassol e Cruzeiro.