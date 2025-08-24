O novo projeto do craque Marcelo no futebol deu mais um passo importante. O América-RN, clube do qual o lateral é um dos investidores, garantiu vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e agora se prepara para uma verdadeira "final". O adversário na briga por uma vaga na Série C de 2026 será o tradicional Santa Cruz.

O América-RN carimbou sua vaga após um empate em 0 a 0 em casa, na Arena das Dunas, que foi o suficiente para avançar, já que havia vencido o jogo de ida contra o Imperatriz por 1 a 0. A torcida potiguar lotou o estádio e fez uma grande festa pela classificação.

Já o Santa Cruz teve um caminho mais dramático: após dois empates contra o Altos-PI, a vaga veio apenas na disputa de pênaltis. O principal jogador da equipe é Thiago Galhardo.

Thiago Galhardo Santa Cruz. Foto: Evelyn Victória/Santa Cruz

Reencontro com histórico recente entre América-RN e Santa Cruz

O duelo entre América-RN e Santa Cruz será um reencontro, já que as duas equipes estavam no mesmo grupo na primeira fase. Na ocasião, o equilíbrio marcou os confrontos: o Santa Cruz venceu por 2 a 1 no Arruda, e a partida na Arena das Dunas terminou empatada em 0 a 0. Por ter feito melhor campanha geral, o América-RN terá a vantagem de decidir o segundo jogo do mata-mata em casa.

Os confrontos que valem o acesso à Série C

Oito clubes seguem vivos na disputa pelas quatro vagas na Série C de 2026. Confira todos os confrontos das quartas de final:

Maranhão x ASA

Santa Cruz x América-RN

Inter de Limeira x Goiatuba

Barra x Cianorte