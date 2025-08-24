Às vésperas da convocação, Marcos Antônio sofre possível lesão e preocupa

Marcos Antônio se tornou preocupação às vésperas de convocação de Carlo Ancelotti. Ainda no primeiro tempo do jogo do São Paulo contra o Atlético-MG, no Morumbis, o jogador sentiu a posterior da coxa esquerda. No momento, caiu no gramado com bastante expressão de dor.

O jogador está na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira e estava sendo visto com bons olhos para pintar na oficial, que será divulgada nesta segunda-feira (25).

O atleta deixou o gramado de maca. O Lance! estava presente no estádio no momento e viu Marcos Antônio recebendo atendimento no banco de reservas. O jogador estava bastante incomodado e sentido.

Isso coloca em dúvida sua possível convocação. No final do primeiro tempo, foi para o vestiário andando, mas bastante abatido. O repórter da Globo, canal que está fazendo a transmissão do jogo, questionou o jogador neste período, mas Marcos sinalizou com um sinal de positivo. No mais, deve passar por avaliação para ter certeza da gravidade e se houve, de fato, lesão muscular. Na hora, Rodriguinho entrou no seu lugar.

Marcos Antônio caiu no gramado com dores (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Marcos Antônio estava na mira de Ancelotti

Marcos Antônio foi o único representante do São Paulo na lista de pré-convocados para a Seleção Brasileira. O Lance! confirmou que no jogo contra o Atlético Nacional, pela Libertadores, alguns membros da comissão do italiano marcaram presença no Morumbis para acompanhar o jogador. Uma possível presença estava sendo vista com bons olhos.

Com Hernán Crespo, o volante tem sido um dos destaques. Com posto de titular, é visto como uma das principais peças do elenco tricolor. Como de costume, uma avaliação deve ser feita após a partida e na reapresentação do clube. O São Paulo deve informar em breve.