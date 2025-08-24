Em má fase, Fortaleza chega a sete partidas sem vencer; veja

O Fortaleza foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 na noite deste domingo (24), na Arena Castelão, valendo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe cearense chegou a sete partidas sem triunfar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A última vitória do Fortaleza aconteceu no dia 26 de julho, quando o clube superou o RB Bragantino por 3 a 1, pelo Brasileirão. Os gols foram marcados por Deyverson, Kuscevic e Lucca Prior. Deyverson, hoje, está afastado no elenco.

Desde o resultado positivo sobre os paulistas, foram dois empates e cinco derrotas, com três gols marcados e 13 sofridos. O recorte inclui a eliminação da equipe para o Vélez Sarsfield-ARG, nas oitavas Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza perde pênalti e é superado pelo Mirassol no Brasileirão

Partida entre Fortaleza e Mirassol, pelo Brasileirão. O Tricolor do Pici foi derrotado por 1 a 0 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Neste domingo, o Mirassol abriu o placar nos primeiros minutos de jogo, mas o gol foi anulado. Pouco depois, Edson Carioca marcou de vez e colocou os visitantes em vantagem. O Tricolor teve um pênalti na sequência, mas Bareiro parou em Walter na cobrança e no rebote.

O time de Renato Paiva seguiu insistindo na etapa final, sem chances claras. Os cruzamentos foram utilizados com frequência, sem sucesso. O Mirassol quase ampliou a vantagem, mas parou em Helton Leite.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza é vaiado pela torcida após derrota no Brasileirão

O Leão está em 19º lugar no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 20 partidas. O Vasco, primeiro time fora da zona, tem 19 pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés diante do Mirassol, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (31). A equipe visitará o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília).