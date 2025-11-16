Time da Série B fretará avião do Palmeiras para rodada decisiva

O Criciúma bateu o Botafogo-SP em casa pelo placar de 2 a 0 e foi para a última rodada da Série B dentro do G-4, zona de classificação para a elite do Brasileirão. O Tigre depende apenas das próprias forças para subir de divisão e, para ajudar na missão, irá fretar o avião da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para o confronto com o Cuiabá, na última rodada, no próximo domingo (23).

De acordo com informações do site "ge", o voo com a delegação da equipe catarinense sairá do Aeroporto de Jaguaruna, cidade próxima à Criciúma, na sexta-feira (21) à noite. Em caso de acesso, a equipe retornará logo após a partida na Arena Pantanal.

— É uma semana de foco e recuperação. Nossa logística é um pouco mais complicada e estamos cuidando disso. Nessa reta final, o clube resolveu dar essa oportunidade da viagem de ida não ser tão desgastante como normalmente é pra gente. É um ponto importante e todo esforço é bem-vindo — disse o técnico Eduardo Baptista, em entrevista coletiva.

Criciúma bem na Série B

Após a vitória em casa, jogando no no Heriberto Hülse, o Tigre chegou a 61 pontos e precisa de uma vitória para confirmar a vaga na Série A do Brasileiro sem depender outros resultados. Veja abaixo os cenários:

Vencer o Cuiabá fora de casa. Em caso de empate, torcer por tropeços de Chapecoense ou Goiás. Além, das três equipes, ainda lutam por vaga na Série A Remo e Athletico-PR. Só resta, três vagas.