Tecnologia de gramado da NFL chega ao futebol brasileiro

O futebol brasileiro passará a contar com uma nova tecnologia de gramado já utilizada em estádios da NFL. O sistema Play OnTime, desenvolvido pela Itograss em parceria com a empresa norte-americana Carolina Green, promete aumentar a resistência do piso e permitir o uso do campo poucas horas após a instalação.

O método é baseado em um gramado natural com base arenosa, cultivado sobre uma camada impermeável que concentra e desenvolve o sistema radicular. A tecnologia busca equilibrar a qualidade do campo com o número elevado de partidas nos estádios brasileiros.

De acordo com Rodrigo Santos, coordenador do Centro de Gramados Esportivos e Inovação da Itograss, o modelo proporciona estabilidade e resistência ao uso intenso.

— Com o Play OnTime, temos um gramado estável, preparado para suportar uso intenso com segurança e previsibilidade em estádios e centros de treinamento. Diferentemente de outros modelos, em que se deve esperar cerca de dois a três dias para ser usado, esse método permite a utilização do gramado poucas horas após a sua instalação, e acredito que seja esse um dos seus maiores diferenciais — afirmou.

O especialista explica que o sistema é cultivado em uma base arenosa que favorece o enraizamento profundo e uniforme, resultando em um bloco coeso que mantém a integridade durante o transporte e a instalação.

— A união da qualidade Itograss com a experiência da Carolina Green eleva o padrão de entrega no Brasil, com um gramado mais forte, estável e previsível do início ao fim da temporada — completou.

A tecnologia já está presente em estádios da NFL e do futebol universitário norte-americano, como o Arrowhead Stadium (Kansas City Chiefs), FedEx Field (Washington Commanders), M&T Bank Stadium (Baltimore Ravens), Bank of America Stadium (Carolina Panthers), Soldier Field (Chicago Bears), Kenan Memorial Stadium (Universidade da Carolina do Norte) e Davis Wade Stadium (Mississippi State University).

A Carolina Green, criadora da tecnologia patenteada GameOnGrass desde 2008, realizou 74 obras em diferentes estados dos Estados Unidos em 2024. Já a Itograss atua em 90% dos estádios e centros de treinamento das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, incluindo Maracanã, Mineirão, Morumbi, Vila Belmiro, Mané Garrincha e São Januário.

