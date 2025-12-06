Primeira camisa do Atlético Mineiro; relembre o uniforme

Modelo original e listrado consolidado desde os primeiros jogos.

Fundação do Atlético Mineiro ocorreu em março de 1908, com uniforme preto e branco.

A história do uniforme do Atlético Mineiro começa praticamente junto da fundação do clube, em março de 1908. Desde o primeiro jogo oficial, o Galo entrou em campo com uma camisa preta com detalhes em brancos, acompanhada de calções e meiões brancos. Diferente de outros grandes clubes brasileiros, que começaram com cores diferentes até consolidarem sua identidade, o Atlético-MG nasceu desde o início com um padrão que se tornaria eterno e inconfundível. O Lance! apresenta a primeira camisa do Atlético Mineiro.

A camisa preta e branca surgiu como inspiração direta de clubes europeus do começo do século XX, especialmente times italianos e ingleses que usavam o preto e o branco como cores principais. A escolha dos tons não se deu por acaso: o preto representava força, garra e intensidade, enquanto o branco simbolizava lealdade e nobreza. Essa combinação se tornaria uma das marcas registradas mais fortes do futebol nacional.

(Divulgação/Atlético-MG)

História da primeira camisa do Atlético-MG

Logo em seus primeiros anos, o Atlético-MG já adotou o modelo que o torcedor reconhece até hoje: uma camisa toda preta, gola arredondada e tecido pesado de algodão. Os registros dos jogos iniciais entre 1908 e 1910 mostram uma equipe que vestia o padrão listrado com orgulho, destacando-se visualmente entre os adversários.

O clube usou essa camisa desde os treinamentos até as primeiras competições oficiais, principalmente torneios locais em Belo Horizonte. A estética alvinegra rapidamente se consolidou, e o Atlético não passou por períodos de experimentação cromática — algo bastante comum entre clubes de sua geração.

Essa fidelidade ao padrão original é um dos grandes símbolos da história atleticana.

A origem das cores: por que preto e branco?

A escolha do preto e branco nos primeiros anos do Atlético-MG tem três explicações históricas principais:

1 . Influência europeia

No começo do século XX, clubes ingleses como Newcastle e italianos como Juventus inspiravam fortemente o futebol brasileiro. O Atlético seguiu esse movimento e adotou um modelo moderno e elegante para a época.

1 . Representação simbólica

Preto: força, raça, intensidade, luta — características que definiriam a identidade do Galo.

força, raça, intensidade, luta — características que definiriam a identidade do Galo. Branco: lealdade, honra, tradição.

Essa combinação traduzia exatamente o espírito da equipe e do grupo de jovens estudantes que fundaram o clube.

1 . Diferenciação regional

No início do futebol mineiro, muitos times utilizavam cores claras ou inteiramente brancas. O Atlético, ao adotar o alvinegro listrado, destacava-se imediatamente nos gramados.

Como era exatamente a primeira camisa do Atlético-MG

De acordo com registros e documentos históricos, o uniforme inaugural do clube tinha as seguintes características:

listras verticais pretas e brancas, largas gola redonda ou em “V”, dependendo da confecção calção branco meiões brancos tecido de algodão grosso ausência de escudo bordado nos primeiros anos sem numeração nas costas

Esse visual clássico seria levemente atualizado com o passar do tempo, mas sem nunca perder sua essência.

Evolução do uniforme alvinegro ao longo das décadas

Desde 1908, o Atlético passou por diversas modernizações em seu uniforme, mas sem abrir mão do padrão listrado. Entre as principais transformações estão:

inclusão do escudo bordado com as iniciais CAM mudança no tom do preto de acordo com os tecidos variações nas larguras das listras entrada de gola polo nos anos 1960 e 1970 modernização dos materiais a partir dos anos 1990 padronização completa pela indústria esportiva no século XXI

A camisa alvinegra foi palco de títulos memoráveis: o Brasileiro de 1971, a Libertadores de 2013, a Copa do Brasil de 2014 e 2021, além de conquistas mineiras e internacionais.

Curiosidades sobre a primeira camisa do Atlético-MG

O Galo é um dos poucos times brasileiros que nunca mudou sua cor principal desde a fundação.

A primeira leva de uniformes era importada e inspirada em modelos europeus.

O calção branco fez parte do uniforme original e é utilizado até hoje em várias temporadas.

As listras pretas passaram a ser mais largas a partir da década de 1940.

O uniforme branco (o segundo uniforme) só surgiria posteriormente, como alternativa ao alvinegro.

