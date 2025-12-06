Primeira camisa do Atlético Mineiro; relembre o uniforme
A primeira camisa do Atlético-MG era preta com detalhes em branco.
A história do uniforme do Atlético Mineiro começa praticamente junto da fundação do clube, em março de 1908. Desde o primeiro jogo oficial, o Galo entrou em campo com uma camisa preta com detalhes em brancos, acompanhada de calções e meiões brancos. Diferente de outros grandes clubes brasileiros, que começaram com cores diferentes até consolidarem sua identidade, o Atlético-MG nasceu desde o início com um padrão que se tornaria eterno e inconfundível. O Lance! apresenta a primeira camisa do Atlético Mineiro.
A camisa preta e branca surgiu como inspiração direta de clubes europeus do começo do século XX, especialmente times italianos e ingleses que usavam o preto e o branco como cores principais. A escolha dos tons não se deu por acaso: o preto representava força, garra e intensidade, enquanto o branco simbolizava lealdade e nobreza. Essa combinação se tornaria uma das marcas registradas mais fortes do futebol nacional.
História da primeira camisa do Atlético-MG
Logo em seus primeiros anos, o Atlético-MG já adotou o modelo que o torcedor reconhece até hoje: uma camisa toda preta, gola arredondada e tecido pesado de algodão. Os registros dos jogos iniciais entre 1908 e 1910 mostram uma equipe que vestia o padrão listrado com orgulho, destacando-se visualmente entre os adversários.
O clube usou essa camisa desde os treinamentos até as primeiras competições oficiais, principalmente torneios locais em Belo Horizonte. A estética alvinegra rapidamente se consolidou, e o Atlético não passou por períodos de experimentação cromática — algo bastante comum entre clubes de sua geração.
Essa fidelidade ao padrão original é um dos grandes símbolos da história atleticana.
A origem das cores: por que preto e branco?
A escolha do preto e branco nos primeiros anos do Atlético-MG tem três explicações históricas principais:
- Influência europeia
No começo do século XX, clubes ingleses como Newcastle e italianos como Juventus inspiravam fortemente o futebol brasileiro. O Atlético seguiu esse movimento e adotou um modelo moderno e elegante para a época.
- Representação simbólica
- Preto: força, raça, intensidade, luta — características que definiriam a identidade do Galo.
- Branco: lealdade, honra, tradição.
Essa combinação traduzia exatamente o espírito da equipe e do grupo de jovens estudantes que fundaram o clube.
- Diferenciação regional
No início do futebol mineiro, muitos times utilizavam cores claras ou inteiramente brancas. O Atlético, ao adotar o alvinegro listrado, destacava-se imediatamente nos gramados.
Como era exatamente a primeira camisa do Atlético-MG
De acordo com registros e documentos históricos, o uniforme inaugural do clube tinha as seguintes características:
- listras verticais pretas e brancas, largas
- gola redonda ou em “V”, dependendo da confecção
- calção branco
- meiões brancos
- tecido de algodão grosso
- ausência de escudo bordado nos primeiros anos
- sem numeração nas costas
Esse visual clássico seria levemente atualizado com o passar do tempo, mas sem nunca perder sua essência.
Evolução do uniforme alvinegro ao longo das décadas
Desde 1908, o Atlético passou por diversas modernizações em seu uniforme, mas sem abrir mão do padrão listrado. Entre as principais transformações estão:
- inclusão do escudo bordado com as iniciais CAM
- mudança no tom do preto de acordo com os tecidos
- variações nas larguras das listras
- entrada de gola polo nos anos 1960 e 1970
- modernização dos materiais a partir dos anos 1990
- padronização completa pela indústria esportiva no século XXI
A camisa alvinegra foi palco de títulos memoráveis: o Brasileiro de 1971, a Libertadores de 2013, a Copa do Brasil de 2014 e 2021, além de conquistas mineiras e internacionais.
Curiosidades sobre a primeira camisa do Atlético-MG
- O Galo é um dos poucos times brasileiros que nunca mudou sua cor principal desde a fundação.
- A primeira leva de uniformes era importada e inspirada em modelos europeus.
- O calção branco fez parte do uniforme original e é utilizado até hoje em várias temporadas.
- As listras pretas passaram a ser mais largas a partir da década de 1940.
- O uniforme branco (o segundo uniforme) só surgiria posteriormente, como alternativa ao alvinegro.
Lista das primeiras camisas do Atlético-MG
- 1908 – Primeiro uniforme: toda preta, com detalhes em branco.
- 1910–1930: listrada, com pequenas variações na gola.
- Décadas seguintes: inclusão do escudo CAM e modernizações de tecido.
- Século XXI: padronização e evolução tecnológica, preservando fielmente o alvinegro original.
