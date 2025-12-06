Jean Lucas deve voltar a ser titular do Bahia contra o Fluminense
Volante do Tricolor retorna depois de cumprir suspensão
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia tem um retorno importante para o jogo decisivo contra o Fluminense, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. O volante Jean Lucas, titular absoluto no time de Rogério Ceni, volta de suspensão e deve estar no onze inicial neste duelo que vale vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Jean levou o terceiro cartão amarelo no empate contra o Juventude e cumpriu suspensão na última quarta-feira, quando o Bahia bateu o Sport por 2 a 0 na Arena Fonte Nova. O uruguaio Acevedo foi o escolhido para substituí-lo.
Em entrevista depois dessa vitória contra o Sport, Rogério Ceni explicou a situação de Jean Lucas e deu a entender que ele deve ir para o jogo contra o Flu.
— Jean Lucas não treinou alguns dias, estava com incômodo, mas deve voltar na sexta-feira. Vamos analisar até sábado, não adianta eu falar agora. Mas Jean Lucas é o atleta mais descansado do elenco para esse jogo entre Fluminense e Bahia — detalhou.
O camisa 6 treinou normalmente nesta sexta-feira, diferente de David Duarte, Michel Araújo e Sanabria, que seguem no departamento médico.
➡️Bahia tem interesse na contratação do zagueiro Jacy, campeão pelo Coritiba
Maratona de Jean Lucas no Bahia
Tudo indica, então, que Jean Lucas vai completar 60 jogos pelo Bahia neste ano. Ele, inclusive, é o quarto atleta do elenco que mais vezes entrou em campo, só atrás de Luciano Juba (62), Cauly (62) e Willian José (60). Isso sem contar a partida que disputou a partir do segundo tempo pela seleção brasileira na última rodada das Eliminatórias, contra a Bolívia. Jean também é o terceiro no ranking de mais minutos, com 4.595 ao todo, um pouco menos que Ramos Mingo e Juba.
- Matéria
- Mais Notícias