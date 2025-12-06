Jean Lucas deve voltar a ser titular do Bahia contra o Fluminense

O Bahia tem um retorno importante para o jogo decisivo contra o Fluminense, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. O volante Jean Lucas, titular absoluto no time de Rogério Ceni, volta de suspensão e deve estar no onze inicial neste duelo que vale vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Jean levou o terceiro cartão amarelo no empate contra o Juventude e cumpriu suspensão na última quarta-feira, quando o Bahia bateu o Sport por 2 a 0 na Arena Fonte Nova. O uruguaio Acevedo foi o escolhido para substituí-lo.

Em entrevista depois dessa vitória contra o Sport, Rogério Ceni explicou a situação de Jean Lucas e deu a entender que ele deve ir para o jogo contra o Flu.

— Jean Lucas não treinou alguns dias, estava com incômodo, mas deve voltar na sexta-feira. Vamos analisar até sábado, não adianta eu falar agora. Mas Jean Lucas é o atleta mais descansado do elenco para esse jogo entre Fluminense e Bahia — detalhou.

O camisa 6 treinou normalmente nesta sexta-feira, diferente de David Duarte, Michel Araújo e Sanabria, que seguem no departamento médico.

Maratona de Jean Lucas no Bahia

Jean Lucas em ação na partida entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste; jogador deve voltar a campo neste domingo contra o Fluminense (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Tudo indica, então, que Jean Lucas vai completar 60 jogos pelo Bahia neste ano. Ele, inclusive, é o quarto atleta do elenco que mais vezes entrou em campo, só atrás de Luciano Juba (62), Cauly (62) e Willian José (60). Isso sem contar a partida que disputou a partir do segundo tempo pela seleção brasileira na última rodada das Eliminatórias, contra a Bolívia. Jean também é o terceiro no ranking de mais minutos, com 4.595 ao todo, um pouco menos que Ramos Mingo e Juba.

