Hulk e Felipe Melo foram punidos por gesto feito por Kaio Jorge no clássico

O gesto do atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge, insinuando que a arbitragem estava roubando a equipe, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, quarta-feira (15), na Arena MRV, pelo Brasileirão, já foi feito, recentemente, no futebol brasileiro, pelo atacante Hulk, do time alvinegro, e pelo volante Felipe Melo, quando ainda jogava pelo Fluminense. A punição recebida pelos dois jogadores, no entanto, foi completamente distinta.

A manifestação de Kaio Jorge ocorreu após o gol de empate do Atlético-MG, na quarta-feira (15). O escanteio que originou o lance foi marcado incorretamente pelo árbitro Paulo César Zanovelli, já que foi o atacante Dudu quem tocou na bola por último. O gesto do artilheiro cruzeirense foi captado pelas imagens, e o VAR Rodrigo D’Alonso Ferreira recomendou a expulsão de Kaio Jorge – inicialmente a arbitragem apontou o volante Lucas Romero como autor do protesto.

Na súmula da partida, Paulo César Zanovelli relatou o motivo da expulsão de Kaio Jorge, aos 6 minutos do segundo tempo: “Por colocar o polegar na palma da sua mão contrária, com gesto popular insinuando que o árbitro estava roubando”.

O gesto que insinua roubo foi feito pelo volante Felipe Melo no empate por 2 a 2 entre Fluminense e Grêmio, no Maracanã, em 1º de novembro de 2024, pelo Brasileirão. O jogador do Tricolor carioca estava no banco e reclamava da marcação de um pênalti, nos acréscimos, para o time gaúcho, pelo árbitro Matheus Delgado Candançan.

No julgamento na Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Felipe Melo foi suspenso por cinco partidas e multado no valor de R$ 6 mil.

O atacante Hulk, em uma das diversas reclamações contra arbitragem, fez o mesmo gesto durante empate entre Atlético-MG e América por 1 a 1, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), em 4 de novembro de 2023, pelo Brasileirão. O jogador também xingou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e foi expulso já nos acréscimos. No julgamento no STJD, Hulk foi apenas multado em R$ 100 mil e não recebeu suspensão de partidas.

Kaio Jorge pode ser punido até por seis jogos por gesto feito no clássico

Kaio Jorge deve ser denunciado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: “Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”, que prevê multa de até R$ 100 mil e suspensão de uma a seis partidas.

Kaio Jorge foi expulso no início do segundo tempo do jogo contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O atacante do Cruzeiro também poderá ser julgado pela denúncia feita pelo Atlético-MG, em relação à atitude de Kaio Jorge de apertar a mão fratura do zagueiro Ivan Román. Em caso de punição, a pena deverá ser cumprida somente na próxima temporada, já que o clube poderá recorrer e não haveria tempo hábil para o cumprimento nos jogos de 2025.