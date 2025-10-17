São Paulo recebe multas da Conmebol; veja valores
Tricolor levou três punições da Conmebol
O São Paulo foi multado pela Conmebol por alguns acontecimentos na partida contra a LDU, que aconteceu no Morumbis pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Ao todo, foram três multas.
A primeira direcionada a Hernán Crespo por "atraso no início ou recomeço da partida". A multa para o técnico gira em torno dos 50 mil dólares. Enquanto isso, o Tricolor, como clube, também foi multado pelo mesmo artigo, em 20 mil dólares.
Uma terceira multa foi aplicada, também no valor de 20 mil dólares, por acender fogos de artíficio e sinalizadores, que se enquadra no artigo 12.2 do Manual de Clubes da Conmebol.
Ao todo, as multas somadas giram em torno dos 90 mil dólares. Em reais, gira em torno dos 488,3 mil reais na cotação atual. Existe a possibilidade de recorrer estas punições.
São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores neste jogo
O São Paulo se despediu da Copa Libertadores justamente neste jogo. A equipe foi derrotada pela LDU em casa por 1 a 0. No jogo de ida, que aconteceu em Quito, o time perdeu por 2 a 0. A Libertadores era vista como uma das grandes prioridades do time na temporada.
Em premiações, arrecadou cerca de R$ 41,1 milhões em premiações na Libertadores. Nas metas orçamentárias e esportivas, a projeção era avançar até as quartas de final. No entanto, houve frustrações em outras frentes: o clube caiu antes do esperado no Paulistão e na Copa do Brasil.
