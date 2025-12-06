A combinação de longevidade, consistência e adaptabilidade é crucial para os goleadores no formato atual.

Fred lidera o ranking de artilheiros pós-2003 com 158 gols, seguido por Diego Souza e Gabigol.

A adoção do sistema de pontos corridos em 2003 transformou o Campeonato Brasileiro, premiando regularidade e consistência.

A adoção do sistema de pontos corridos em 2003 inaugurou uma nova era no Campeonato Brasileiro. A partir desse formato, a competição passou a premiar regularidade, resistência física e consistência técnica ao longo de 38 rodadas. Nesse cenário, o papel do artilheiro ganhou um novo peso: não bastava viver bons momentos, era preciso manter alto nível durante meses. O Lance! apresenta quem são os maiores goleadores do Brasileirão desde 2003.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o novo recorte estatístico, também se consolidaram listas específicas dos maiores goleadores da era pós-2003, atualizadas a cada temporada. Nesse período de mais de duas décadas, alguns atacantes não apenas se destacaram, mas cravaram seus nomes na história do campeonato graças à longevidade e à eficiência diante do gol.

No topo de todas as listas aparece Fred, ídolo de Cruzeiro, Fluminense e Atlético-MG. Ele lidera com ampla vantagem, mas tem uma sombra ativa: Gabigol, que segue no ranking como o principal candidato a ultrapassá-lo nos próximos anos. Ainda em atividade e com 29 anos, o atacante tem tempo e protagonismo suficientes para encurtar essa distância.

continua após a publicidade

A seguir, veja o ranking oficial e atualizado dos artilheiros do Brasileirão por pontos corridos.

Quem são os maiores goleadores do Brasileirão desde 2003

1 – Fred: 158 gols

2 – Diego Souza: 130 gols

3 – Gabigol: 119 gols

4 – Wellington Paulista: 109 gols

5 – Paulo Baier: 105 gols

6 – Alecsandro: 101 gols

7 – Borges: 99 gols

8 – Rafael Moura: 95 gols

9 – Luís Fabiano: 85 gols

10 – Pedro: 84 gols

O impacto dos pontos corridos na disputa pela artilharia

Com o fim do mata-mata no formato principal do campeonato, a briga pela artilharia deixou de depender de explosões pontuais e passou a exigir constância. Para ocupar posições de destaque na lista, um jogador precisa combinar:

continua após a publicidade

Longevidade

Várias temporadas atuando na elite e participando regularmente das 38 rodadas.

Consistência

Capacidade de marcar ao longo de todo o ano, e não apenas em fases específicas.

Adaptabilidade

Rendimento mantido em diferentes clubes, esquemas táticos e contextos competitivos.

Essa combinação explica por que muitos dos atletas do ranking atuaram por vários clubes e seguiram efetivos mesmo com avanços da idade.

Perfis dos maiores goleadores da era dos pontos corridos do Brasileirão

Fred – 158 gols

Referência absoluta dos pontos corridos. Dono de um dos melhores posicionamentos da história recente do futebol brasileiro, foi letal em Cruzeiro, Fluminense e Atlético-MG. Conquistou três títulos de artilharia (2012, 2014 e 2016) e se consolidou como o maior goleador do formato.

Diego Souza – 130 gols

Um dos jogadores mais versáteis do ranking. Meia-atacante de origem, atuou como falso 9 e como centroavante. Viveu grandes fases por Sport, Vasco, Palmeiras e Grêmio, sempre como peça decisiva no último terço do campo.

Gabigol – 119 gols

Protagonista da geração atual. Campeão e artilheiro em 2018 (Santos) e 2019 (Flamengo), tornou-se o primeiro jogador a liderar a artilharia consecutivamente por clubes diferentes. Sua média de gols o mantém como principal candidato a ultrapassar Fred no futuro.

Wellington Paulista – 109 gols

Conhecido pela regularidade, marcou por mais de dez clubes diferentes. Foi decisivo sobretudo em Cruzeiro, Fortaleza, Botafogo e Chapecoense, sempre mantendo bom volume de finalizações e presença diária na área.

Paulo Baier – 105 gols

O "meia-artilheiro" mais prolífico da era. Especialista em cobranças de falta e pênaltis, manteve altíssimo nível mesmo na reta final da carreira, se destacando especialmente por Goiás, Atlético-PR e Sport.

Alecsandro – 101 gols

Atacante de estilo tradicional, com presença forte na área. Marcou por clubes como Vasco, Internacional, Palmeiras e Atlético-MG, e conseguiu excelentes sequências de gols em diferentes sistemas táticos.

Borges – 99 gols

Um dos finalizadores mais eficientes do Brasileirão. Viveu grandes fases por Santos, Cruzeiro e São Paulo, conquistando artilharia em 2011 com a marca histórica de 23 gols.

Rafael Moura – 95 gols

Atacante de força física e presença aérea, marcou por Fluminense, Goiás, Internacional e Atlético-MG. Sempre manteve regularidade e foi referência de área por mais de uma década.

Luís Fabiano – 85 gols

Mesmo com parte da carreira no exterior, mantém posição no top 10. Sua fase no São Paulo entre 2011 e 2015 foi suficiente para colocá-lo entre os maiores goleadores da era moderna.

Pedro – 84 gols

Um dos poucos atletas recentes capazes de manter média alta de gols por vários anos. Se consolidou no Flamengo e segue ativo, podendo subir ainda mais no ranking nas próximas temporadas.