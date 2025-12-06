Escalação: Palmeiras perde sete jogadores, e base pode ganhar oportunidade com Abel

O Palmeiras terá sete desfalques para o confronto contra o Ceará, no próximo domingo, a partir das 16h (de Brasília), fora de casa, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Carlos Miguel avalia temporada do Palmeiras: 'Conseguimos bater finais'

Além do quarteto de lesionados que ficou fora da vitória sobre o Atlético-MG, o Palmeiras anunciou que o volante Emiliano Martínez sofreu trauma no pé e iniciou tratamento com membros do departamento médico.

Piquerez, expulso em Belo Horizonte, e Raphael Veiga, que recebeu o terceiro cartão amarelo, cumprem suspensão automática. Pela esquerda, Jefté aparece como substituto natural para o uruguaio, enquanto Mauricio, Sosa e Facundo Torres disputam a posição do camisa 23.

continua após a publicidade

Com 73 pontos, o clube garantiu a segunda colocação da competição após o empate do Cruzeiro na última rodada. Esta será a segunda vez consecutiva que a equipe termina como vice-líder. Em 2024, somou os mesmos 73 pontos, seis atrás do campeão Botafogo.

Piquerez recebeu cartão vermelho na vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG e desfalca a escalação titular da equipe diante do Ceará (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Base pode ganhar espaço na despedida na temporada

Com um jogo protocolar no próximo domingo, já que não pode perder a segunda colocação do Brasileirão diante do Ceará, a comissão técnica do Palmeiras pode voltar a dar espaço para alguns jogadores da base.

continua após a publicidade

Allan e Luighi integram o elenco profissional desde o início da temporada e já ocupam espaço fixo no time de Abel Ferreira. O meia alterna entre titular e reserva e foi o principal destaque na virada sobre a LDU, resultado que garantiu vaga na decisão da Libertadores.

O atacante, por sua vez, ainda não se firmou entre os onze iniciais, mas segue como opção frequente ao longo das partidas. Inclusive, marcou o último dos três gols na vitória sobre o Atlético-MG em Belo Horizonte.

Entre os outros nomes da base que podem atuar em Fortaleza aparecem o zagueiro Benedetti, os meio-campistas Erick Belé e Larson, além do atacante Riquelme Fillipi.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno (Fuchs), Andreas Pereira, Allan e Mauricio (Sosa); Flaco López e Vitor Roque.