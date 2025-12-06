Escalação: Palmeiras perde sete jogadores, e base pode ganhar oportunidade com Abel
Alviverde encara o Ceará sem chances de perder a vice-liderança do Brasileirão
O Palmeiras terá sete desfalques para o confronto contra o Ceará, no próximo domingo, a partir das 16h (de Brasília), fora de casa, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
Além do quarteto de lesionados que ficou fora da vitória sobre o Atlético-MG, o Palmeiras anunciou que o volante Emiliano Martínez sofreu trauma no pé e iniciou tratamento com membros do departamento médico.
Piquerez, expulso em Belo Horizonte, e Raphael Veiga, que recebeu o terceiro cartão amarelo, cumprem suspensão automática. Pela esquerda, Jefté aparece como substituto natural para o uruguaio, enquanto Mauricio, Sosa e Facundo Torres disputam a posição do camisa 23.
Com 73 pontos, o clube garantiu a segunda colocação da competição após o empate do Cruzeiro na última rodada. Esta será a segunda vez consecutiva que a equipe termina como vice-líder. Em 2024, somou os mesmos 73 pontos, seis atrás do campeão Botafogo.
Base pode ganhar espaço na despedida na temporada
Com um jogo protocolar no próximo domingo, já que não pode perder a segunda colocação do Brasileirão diante do Ceará, a comissão técnica do Palmeiras pode voltar a dar espaço para alguns jogadores da base.
Allan e Luighi integram o elenco profissional desde o início da temporada e já ocupam espaço fixo no time de Abel Ferreira. O meia alterna entre titular e reserva e foi o principal destaque na virada sobre a LDU, resultado que garantiu vaga na decisão da Libertadores.
O atacante, por sua vez, ainda não se firmou entre os onze iniciais, mas segue como opção frequente ao longo das partidas. Inclusive, marcou o último dos três gols na vitória sobre o Atlético-MG em Belo Horizonte.
Entre os outros nomes da base que podem atuar em Fortaleza aparecem o zagueiro Benedetti, os meio-campistas Erick Belé e Larson, além do atacante Riquelme Fillipi.
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno (Fuchs), Andreas Pereira, Allan e Mauricio (Sosa); Flaco López e Vitor Roque.
