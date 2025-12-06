Ceará recebe o Palmeiras com retornos; veja escalação provável

O Ceará recebe o Palmeiras neste domingo (7), às 16h (de Brasília), valendo pela 38ª rodada do Brasileirão. Precisando de uma vitória para escapar do rebaixamento, o técnico Léo Condé terá retornos na escalação.

O zagueiro Willian Machado e o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que ficaram de fora contra o Flamengo pelo acúmulo de cartões amarelos, retornarão. A dupla deve ser titular do Alvinegro, que se livra da Série B em caso de triunfo.

O lateral-esquerdo Nicolas e o atacante Pedro Henrique estão no departamento médico e são dúvidas. O Vovô não terá jogadores suspensos para a partida na Arena Castelão.

Partida entre Flamengo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Assim, uma provável escalação do Ceará contra o Palmeiras é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

O Alvinegro tem 43 pontos e ocupa a 15ª posição na tabela. O Palmeiras, que não possui mais chances de título, tem 73 pontos e está em segundo lugar.

Um triunfo sela a permanência do Ceará

Inicialmente, qualquer triunfo simples já livra o Vovô da Série B. O Palmeiras entrará em campo sem ambições, pois não tem mais chances de título e não pode perder a vice-colocação para o Cruzeiro.

Na ocasião de um empate, o clube cearense passa a depender de outros placares. Um dos três cenários abaixo precisaria acontecer:

Empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo

Empate ou derrota do Fortaleza contra o Botafogo

Derrota do Santos contra o Cruzeiro

O Internacional igualaria os 44 pontos do Ceará se vencesse, mas é improvável que o Colorado desconte a diferença no saldo de gols (-15 contra -4).