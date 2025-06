Pedro Raul atinge oito partidas sem fazer gol pelo Ceará

Após o início goleador em sua passagem pelo Ceará, o atacante Pedro Raul atingiu, contra o Atlético-MG, a marca de oito partidas consecutivas sem balançar as redes. Este é o seu maior jejum de participações em gols com a camisa do Vovô.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O jogador anotou nove gols e deu uma assistência nos dez primeiros jogos. Seu último tento aconteceu diante do Vasco, no dia 15 de abril, em vitória por 2 a 1 - o atleta marcou duas vezes. O recorte do jejum inclui seis duelos no Brasileirão e dois na Copa do Brasil, quando o Ceará foi eliminado pelo Palmeiras com derrotas na ida e na volta.

Nos oito compromissos em questão, Pedro Raul finalizou 12 vezes, sendo que quatro dessas conclusões foram em direção ao gol. Os dados são do aplicativo Sofascore.

continua após a publicidade

Pedro Raul, do Ceará, em partida contra o Vasco. O atleta marcou dois gols (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Emprestado pelo Corinthians até o fim da temporada, Pedro Raul tem o pagamento de seu salário dividido entre paulistas e cearenses. Seu vínculo com o time de Itaquera é válido até 2028.

➡️ Ceará perde invencibilidade em casa neste Brasileirão; confira

O camisa 9 foi decisivo na final do Campeonato Cearense deste ano, quando marcou o gol do Ceará no duelo de volta, que terminou empatado em 1 a 1. O Vovô ficou com a taça em razão da vitória por 1 a 0 na ida.

continua após a publicidade

Agenda do Ceará

Após ser superado pelos mineiros por 1 a 0, o Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (4), fora de casa, diante do Botafogo. O compromisso, que é atrasado e vale pela 10ª rodada da Série A, foi adiado por questões de logística e segurança no Rio de Janeiro.