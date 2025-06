São Paulo conhece adversário das oitavas da Copa do Brasil

A CBF sorteou na tarde desta segunda-feira (2), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. O São Paulo vai enfrentar o Athetico-PR nesta fase da competição nacional. O jogo de ida será no Morumbis, enquanto a volta acontecerá na casa do Furacão.

Ao todo, seguem na disputa 16 sobreviventes, que avançaram depois das respectivas disputas da terceira fase. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Athletico-PR, Bahia, CRB, CSA e Retrô seguem vivos na competição.

Os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para os dias 29, 30 e 31 de julho. Já as partidas de volta devem acontecer entre 5 e 7 de agosto.

Formato das oitavas de final

A partir desta fase do torneio, não há mais divisão dos clubes por potes, como era feito nos estágios anteriores através do Ranking Nacional de Clubes da CBF. Agora todos estarão em um único pote e não há restrições de cruzamentos por locais. Portanto, todos os 16 clubes podem se enfrentar, com chances de clássicos regionais e nacionais.

Datas da Copa do Brasil

Oitavas de final: 29-31 de julho (jogos de ida); 5-7 de agosto (jogos de volta)

Quartas de final: 27 de agosto (jogos de ida); 11 de setembro (jogos de volta)

Semifinais: 5 de outubro (jogos de ida); 19 de outubro (jogos de volta)

Finais: 2 de novembro (jogo de ida); 9 de novembro (jogo de volta)

