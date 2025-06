O chaveamento da Sul-Americana colocou mais desafios para o Vasco na temporada. Nos playoffs e, se avançar para as oitavas, o Cruz-Maltino fará dois duelos na altitude.

A casa do Independiente del Valle, o Estádio Banco Guayaquil, fica a 2.850 metros acima do nível do mar. O local receberá o primeiro jogo dos playoffs entre o clube equatoriano e o Vasco.

Se eliminar o Del Valle, o Vasco encontra o Mushuc Runa, também do Equador, nas oitavas de final da Sul-Americana. O Estádio Olímpico de Riobamba fica a 2.754 metros acima do nível do mar.

Mais altitude se for além na Sul-Americana

Caso o Vasco vá mais além na Sul-Americana, o time comandado por Fernando Diniz poderá ter mais desafios na altitude. O Bulo Bulo e o Onde Caldas, que também estão nos playoffs, podem encontrar o Cruz-Maltino se eliminarem o Huracán, da Argentina. O estádios da dupla estão localizados a 2.574 e 2.160 metros acima o nível do mar, respectivamente.

Pensando em semifinal, o Vasco poderá ter mais dois adversários na altitude. São eles: o Bolívar (3.637 metros) e Cienciano (3.350 metros).

Caminho do Vasco até a grande decisão da Sul-Americana (Foto: Divulgação/Conmebol Sul-Americana)

Vasco e Independiente del Valle fazem a primeira partida dos playoffs no Estádio Banco Guayaquil, no Equador. Já a definição da vaga às oitavas de final será em São Januário. Os clubes que jogaram a Sul-Americana decidem o segundo jogo em casa.