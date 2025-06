O Atlético-MG se classificou para o mata-mata da Sul-Americana. O clube passou em segundo do Grupo H, e vai disputar o playoff da competição, em busca de uma vaga nas oitavas de final. A última vez em que o Galo participou da fase mata-mata do torneio foi em 2019 e não terminou bem para os atleticanos.

Em 2019, o Atlético estava na fase de grupos da Libertadores, mas não conseguiu se classificar. Após terminar em terceiro, o Galo foi disputar a Sul-Americana.

Primeiro, o Atlético enfrentou o Unión La Calera, a vaga foi decidida nas penalidades, e o Galo avançou às oitavas, onde enfrentou o Botafogo. O confronto foi tranquilo, com os mineiros vencendo por 3 a 0 no agregado.

As coisas pareciam estar se encaminhando para um possível título, ainda mais quando o Atlético goleou o La Equidade no agregado por 5 a 2 e foi à semifinal da Sul-Americana.

Na oportunidade, o Atlético estava em um lado e o Corinthians no outro, era esperada uma final brasileira no torneio, mas não chegou nem perto de acontecer.

O Timão foi eliminado pelo Del Valle. Já o Galo enfrentou o Colón, da Argentina. O Atlético foi derrotado na ida por 2 a 1, mas na volta, jogando no Mineirão lotado, ia vencendo por 2 a 0, se classificando para a final. Até que na reta final da partida, Elias cometeu pênalti bobo, que foi convertido pelos argentinos.

A decisão foi para os pênaltis, e o Galo que na Libertadores de 2013 brilhou com São Victor, não repetiu o feito e foi eliminado da Sul-Americana.

A situação deste ano é diferente. O Atlético está disputando a Sul-Americana desde o início, e não conseguiu classificar em primeiro no grupo H, onde era claro favorito.

Chave do Galo

Nesta segunda-feira, houve sorteio da Sul-Americana. O Atlético-MG, que está nos playoffs da competição conheceu o caminho que terá que enfrentar caso queira chegar até a final.

A caminhada do Atlético no mata-mata da Sul-Americana começa contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, time que veio da Libertadores. Caso o Galo passe, vai enfrentar o Godoy Cruz, da Argentina, nas oitavas de final do torneio.

Caso chegue às quartas, o Galo pode reencontrar o "algoz" da fase de grupos, o Cienciano. As equipes se enfrentaram na fase de grupos, e ambos confrontos terminaram em empates. A equipe peruana foi a primeira colocada do Grupo H, enquanto os mineiros passaram em segundo, tendo que disputar o playoff.

Datas

Playoffs: semanas dos dias 16 de julho e 23 de julho;

Oitavas de final: semanas dos dias 13 de agosto e 20 de agosto;

Quartas de final: semanas dos dias 17 de setembro e 24 de setembro;

Semifinal: semanas dos dias 22 de outubro e 29 de outubro;

Final: 22 de novembro.

A final da Sul-Americana será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.