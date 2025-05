Maurício Barbieri solta o verbo e diz que Athletico ‘não tem projeto esportivo’

Demitido no começo de maio, o técnico Maurício Barbieri soltou o verbo e afirmou que o Athletico não tem "projeto esportivo". O treinador perdeu o cargo após a goleada sofrida para o Botafogo-SP por 4 a 1, na Ligga Arena, pela sexta rodada da Série B.

- O Athletico ainda é um modelo em muitas áreas. Aí é opinião minha, eu acredito que não seja em projeto esportivo. Então estou separando o que é estrutura, gestão e desenvolvimento de clube. Acho que o Athletico tem uma trajetória fantástica nesse sentido, você citou o estádio, centro de treinamento, super organizado e paga tudo em dia. Isso é uma coisa. Agora, a construção de um projeto esportivo de desenvolvimento plurianual, para muitos anos, aí realmente acho que o Athletico não tem manifestado isso e nem ido nessa linha - afirmou, em entrevista ao Uol.

Nos últimos sete anos, o Furacão conquistou o bicampeonato da Sul-Americana (2018 e 2021) e a Copa do Brasil (2019), além de cinco títulos estaduais (2018, 2019, 2020, 2023 e 2024). O clube participou da Libertadores em quatro oportunidades nesse período e foi vice-campeão em 2022.

Contudo, no ano passado, o Athletico amargou o rebaixamento para a Série B - a última vez que disputou a competição foi em 2012. Para a atual temporada, a diretoria fez uma revolução no elenco, com 18 chegadas e 21 saídas.

- Quando eu recebo o convite, o elenco era um. Quando desço do avião, o elenco era outro. Aí na semana seguinte, o elenco foi completamente reformulado. Poucos jogadores ficaram e me atrevo a dizer que menos de 10% - pontuou.

O treinador de 43 anos teve 12 vitórias, sete empates e cinco derrotas em 24 jogos, com aproveitamento de 59,7%. Com Barbieri, o Athletico caiu nas semifinais do Campeonato Paranaense para o Maringá, com derrota por 3 a 0 na Arena da Baixada.

Já na Copa do Brasil, ele entregou a equipe atleticana na terceira fase com empate em 0 a 0 na ida, diante do Brusque - o Furacão se classificou para as oitavas de final com vitória por 1 a 0, na Arena, sob o comando do interino João Correia. Por fim, na Série B, o treinador saiu na nona posição, com nove pontos em seis partidas - atualmente está na 11ª posição, com 13 pontos em nove jogos.

Maurício Barbieri, em treino do Athletico, no CT do Caju. Foto: José Tramontin/Athletico

Barbieri relembra trocas de técnicos no Athletico

Por fim, Barbieri relembrou que o Athletico tem sido um moedor de técnicos com o presidente Mario Celso Petraglia, no clube desde 1995 e com uma pequena interrupção entre 2009 e 2011. A média de um treinador com o mandatário rubro-negro é de 3,3 meses.

No ano passado, por exemplo, foram cinco profissionais diferentes na beira do gramado do Furacão. Barbieri saiu com um tempo até acima do normal: cinco meses.

O próprio Athletico, sem Petraglia, também tem um longo histórico de trocas. O último profissional a ficar um ano, de janeiro a dezembro, foi Geraldo Damasceno, em 1982. Já uma temporada corrida aconteceu com Tiago Nunes, entre 2018 e 2019, entre status de interino e efetivado.

- Quando eu recebi o convite, sabia que ia ser um ano muito difícil, porque um clube desse tamanho na Série B sempre é complicado, a pressão é enorme. Já tinha o exemplo recente do Santos - completou.

Próximos jogos do Athletico

