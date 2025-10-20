Depois de três anos, Jair Ventura tem mais um reencontro marcado contra o Santos a partir das 21h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Recém-chegado ao Vitória, o treinador tem logo um confronto direto pela frente contra o ex-time, que pode definir o futuro das duas equipes na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Jair Ventura comandou o Santos de janeiro a julho de 2018, com 14 vitórias, nove empates e 14 derrotas em 37 jogos (46% de aproveitamento). Desde então, ele rodou por outros clubes tradicionais do futebol brasileiro e se reencontrou com o Peixe em quatro oportunidades, com duas derrotas e duas vitórias.

A última vez que Jair Ventura enfrentou o Santos à beira de campo foi justamente na Vila Belmiro, em 2022, quando ainda estava no Goiás. Na ocasião, o Esmeraldino venceu por 2 a 1, pela 25ª rodada do Brasileirão, com dois gols de Pedro Raúl.

Jogos de Jair Ventura contra o Santos:

Santos 1 x 0 Corinthians (Pacaembu) - 29ª rodada da Série A 2018;

Chapecoense 0 x 1 Santos (Arena Condá) - 14ª rodada do Brasileirão 2021;

Goiás 1 x 0 Santos (Serrinha) - 6ª rodada do Brasileirão 2022;

Santos 1 x 2 Goiás (Vila Belmiro) - 25ª rodada do Brasileirão 2022.

Vale destacar que acima foram listados só os reencontros com Santos depois da passagem de Jair Ventura pela Vila Belmiro. Ele também já enfrentou o Peixe em três jogos entre 2016 e 2017, quando comandava o Botafogo no início da carreira como treinador, com duas derrotas e uma vitória.

Jair Ventura em confronto direto contra o Santos

Jair Ventura comanda o Vitória em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Esse reencontro de Jair Ventura com o Santos, no entanto, é o mais decisivo dentre os citados, por ser um confronto direto. Tudo bem que em 2022, por exemplo, Santos e Goiás estavam grudados no meio da tabela, mas, dessa vez, trata-se de uma luta dramática contra a zona de rebaixamento.

Enquanto o Peixe, treinado por Vojvoda, é o 16º colocado, com 31 pontos, o Vitória de Jair Ventura vem logo atrás, em 17º, com 28, mas tem duas vitórias a menos e, independente do resultado, não sai do Z-4 nesta rodada.