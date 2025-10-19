Santos x Vitória: Vojvoda busca melhor desempenho pessoal em jogo decisivo

O Santos encara o Vitória nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Em duelo direto na luta contra o rebaixamento, a partida marca o reencontro entre o clube baiano e Vojvoda, agora treinador do Peixe, que busca melhorar seu histórico diante do time rubro-negro.

Durante o período em que comandava o Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda enfrentou o Vitória em sete oportunidades, com retrospecto equilibrado. O treinador somou três vitórias, quatro derrotas e nenhum empate, alcançando 43% de aproveitamento nos confrontos. Nessas partidas, suas equipes marcaram nove gols e sofreram oito.

O Santos ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados em 27 partidas. A equipe soma sete vitórias, dez empates e dez derrotas, com 28 gols marcados e 39 sofridos, apresentando um saldo negativo de 11.

O Vitória aparece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos em vinte e oito jogos disputados. O time baiano soma oito vitórias, quatro empates e 11 derrotas, com 33 gols marcados e 43 sofridos, o que representa um saldo negativo de dez.

O confronto entre Santos e Vitória é decisivo na luta contra o rebaixamento. Separados por apenas três pontos, os times encaram o duelo como uma verdadeira final. O jogo pode mudar o rumo da disputa na parte inferior da tabela.

Cabe ressaltar que o Santos ainda tem um jogo a menos, contra o Palmeiras. O confronto será disputado no dia 15 de novembro, sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida foi adiada em razão da participação do rival alviverde no Mundial de Clubes da FIFA, realizado no meio do ano, nos Estados Unidos.

Juan Pablo Vojvoda venceu o Vitória três vezes e perdeu quatro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Histórico Santos e Vitória

O Santos e o Vitória já se enfrentaram em 40 oportunidades em todas as competições, com ampla vantagem para o clube paulista: 22 vitórias, oito empates e 10 triunfos do time baiano. O histórico mostra uma superioridade consistente do Santos ao longo dos anos, mantendo o controle da maior parte dos confrontos.

Quando analisados os jogos em casa, a vantagem se mantém diferenciada. No estádio do Santos, foram disputados 20 jogos, com 14 vitórias do time da casa e 6 empates, sem nenhuma vitória do Vitória. Já no estádio do clube baiano, também foram 20 partidas, mas o equilíbrio é maior: o Santos venceu oito vezes, o Vitória conquistou 10 triunfos e houve dois empates.