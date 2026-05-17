Franclim Carvalho exalta últimos momentos de Barboza no Botafogo: 'Um dos nossos'

O Botafogo venceu o Corinthians por 3 a 1, no Nilton Santos, na tarde deste domingo (17), pela 16ª rodada do Brasileirão. A vitória, com três gols de Arthur Cabral, levou o Glorioso à oitava colocação. Após a partida, o técnico Franclim Carvalho exaltou o desempenho do zagueiro Barboza, que faz suas últimas partidas com a camisa alvinegra.

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— Barboza é um dos nossos, está aí cravado nas paredes porque contribuiu para os títulos do Botafogo. E até o último dia vai honrar essa camisa, esse manto, como fez hoje. É um homem, um senhor. E fiquei muito satisfeito com o reconhecimento dos torcedores ao Barboza. Obrigado por tudo que fez pelo nosso Botafogo e continuará fazendo por mais dois jogos — disse o português.

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Além de elogiar Arthur Cabral pelo hat-trick, o técnico ressaltou a exibição do jovem volante Huguinho, de 19 anos, que foi escalado como titular.

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— Foi um jogo muito difícil, como sabíamos que seria. Na última partida (contra a Chapecoense), falei que aquela não era a nossa cara. Essa de hoje é a nossa cara. E falei isso para os jogadores. É preciso ser paciente sem a bola. Estou feliz pelo Cabral, que pode e deve fazer mais gols. Digo isso desde a primeira coletiva. Estou satisfeito por ele. Também estou muito satisfeito com Huguinho, que fez seu primeiro jogo como titular no Brasileiro — afirmou.

Contra o Corinthians, o Botafogo não contou com seu grande protagonista da temporada: o volante Danilo. O jogador, prestes a ser convocado para a Copa do Mundo por Carlo Ancelotti, alegou problemas pessoais. Na entrevista, o treinador também comentou a situação.

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— Danilo ontem conversou comigo no treino. Ele deu o ponto de vista dele, e eu dei o meu. Hoje de manhã me comunicou que não estava com cabeça para participar da partida, e eu comuniquei à diretoria que não queria no grupo um atleta que não estava com cabeça. O grupo é o mais importante, e vocês sabem a importância que o Danilo tem nessa equipe. Os jogadores já sabem a minha forma de pensar. No lugar dele, jogou o Huguinho, um dos melhores em campo, se não o melhor — explicou.

*Esta matéria está em atualização.

Arthur Cabral, do Botafogo, comemora um de seus gols contra o Corinthians (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Como foi Botafogo x Corinthians?

Foram três gols nos primeiros 45 minutos do jogo. Destaque individual da primeira etapa, Arthur Cabral foi responsável pelos dois do Botafogo (aos 6 e aos 31 minutos). O camisa 19 acertou dois chutaços no gol corintiano, sem chances para o goleiro Hugo Souza, que sequer pulou para tentar defender ambas as batidas. Mas, apesar de ter descido para o vestiário perdendo, o Timão também deu muito trabalho para o adversário, com o gol de Rodrigo Garro, aos 10', e uma bola na trave aos 41 minutos, em finalização de Raniele.

Com a mesma intensidade do primeiro tempo, Corinthians e Botafogo continuaram duelando intensamente na partida. Porém, a equipe de Fernando Diniz viu o Botafogo crescer na reta final da partida. Mesmo após o terceiro gol, as investidas do Glorioso não cessaram, quase dando origem ao quarto gol, em uma bola na trave de Santi Rodríguez.

O "melhor em campo" não podia ser outro. Arthur Cabral marcou os três gols que garantiram a vitória do Botafogo. Com o hat-trick deste domingo (17), Cabral cola em Danilo no topo da lista de jogadores com mais participações em gols pelo Botafogo no Brasileirão. O centroavante agora já soma oito participações, sendo sete gols e uma assistência.