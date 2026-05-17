Garro evita críticas, mas reclama da arbitragem após derrota do Corinthians

O meio-campista Rodrigo Garro foi um dos destaques do resultado ruim do Corinthians diante do Botafogo, neste domingo (17), no Nílton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 8 marcou o gol do Timão, o que não evitou a derrota por 3 a 1.

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Em entrevista ao Sportv após o jogo, Garro afirmou que os números da partida, mesmo em uma derrota, não refletem o que foi o confronto.

— Fico muito chateado, muito triste pelo resultado. Acho que fizemos um primeiro tempo bom, e a gente no segundo tempo não conseguiu ter as mãos do jogo. Mas quando você vê o resultado, vê os números, não foi o resultado que merecíamos. Mas futebol é, acontece, não podemos continuar nessa zona onde estamos. Ficamos tristes, chateados, o grupo está assim também, mas é trabalhar, falar pouco e trabalhar muito. É ter humildade, ajustar os erros — disse Garro.

Ao analisar o desempenho do Corinthians em jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, Garro citou a arbitragem, mas evitou críticas por receio de punições. A partida foi comandada por Davi de Oliveira Lacerda (ES).

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— Sim, fora de casa o jogo, o resultado não é o que esperamos e queremos. Mas dentro do jogo acontecem coisas que vamos vendo, vamos ficando chateados. Não vou entrar no detalhe do juiz, porque senão a gente toma sanção. Mas, infelizmente, o resultado foi esse. Agradecer à torcida, que viajou muitos quilômetros. Como falei, trabalhar com humildade e compromisso, porque a camisa que defendemos é muito grande — completou.

Garro marcou o gol do Corinthians no jogo (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Momento do Corinthians no Brasileirão

A equipe alvinegra aparece na 17ª colocação, com 18 pontos conquistados em 16 partidas, mesma pontuação do Santos, primeiro time fora do Z4. No entanto, o Timão leva desvantagem no saldo de gols: -4 contra -4 do rival paulista, mas com menos gols marcados.

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Ao todo, o Corinthians soma quatro vitórias, seis empates e seis derrotas, além de ter marcado 14 gols e sofrido 18. Além de Timão e Santos, a zona de rebaixamento conta com Mirassol, em 18º lugar com 13 pontos, Remo, em 19º com 12, e Chapecoense, lanterna da competição com nove pontos.

Na próxima rodada da competição, o Corinthians recebe o Atlético-MG no domingo (24), às 18h30, na Neo Química Arena. Antes, a equipe enfrenta o Peñarol, fora de casa, na quinta-feira (21), às 21h30, pela Libertadores.

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