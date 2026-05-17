Em despedida, Barboza se emociona após vitória do Botafogo: 'Ninguém vai apagar a história'
Zagueiro argentino fez seu último jogo no Nilton Santos pelo Alvinegro
O clima no Estádio Nilton Santos na tarde deste domingo (17) foi marcado pela euforia da vitória e pela emoção de um adeus. Após o Botafogo bater o Corinthians por 3 a 1, os holofotes se voltaram para o zagueiro Alexander Barboza, que atuou pela última vez com a camisa do Alvinegro no Nilton Santos. Em entrevista pós-jogo ao "Sportv", o argentino se emocionou ao relembrar a passagem pelo clube.
Com a transferência encaminhada para o Palmeiras, Barboza abriu o coração sobre a sua jornada de dois anos e meio no Botafogo e confessou viver uma mistura de sentimentos na despedida.
— Eu sabia que esse seria meu último jogo aqui no Nilton. Então, a realidade é que é uma mistura de sentimentos, né? De felicidade, mas também de tristeza, porque eu vivi muitas coisas aqui. Eu fui campeão aqui. Eu tô na história do clube, o clube também tá na minha história — declarou o jogador.
Barboza também relembrou as dificuldades do seu início no Brasil, destacando a barreira do idioma e a adaptação da família, além dos momentos em que esteve no banco de reservas.
— O meu começo no clube não foi muito fácil. Eu passei por um momento no qual não jogava, eu queria sair. Depois, graças a Deus e ao meu trabalho, eu consegui dar a volta por cima. Aqui ninguém me deu nada de presente. Eu ganhei, o que eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei meu lugar no time. Eu ganhei tudo com trabalho, com sacrifício — desabafou o zagueiro.
Desabafo contra críticas e gratidão à torcida
Embora tenha mencionado que passa semanas repletas de carinho no Rio de Janeiro, sendo abordado por torcedores, Barboza aproveitou para rebater as críticas que sofreu na última semana após a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil.
— Eu sou um cara que me entrego. E sempre tem caras, ou tem pessoas que não vão reconhecer, mas eu fico com o bom, sempre tento ver o lado bom das coisas. E acho que ninguém vai apagar a história que eu construí aqui. Assim sejam cinco, seis idiotas que pensem diferente. Eu sinto o carinho do torcedor e isso para mim é muito gratificante — disparou o argentino.
Questionado sobre a iminente ida para o Palmeiras, Barboza preferiu manter o respeito ao seu atual clube e evitou detalhar o futuro, apesar de admitir que será jogador do Alviverde.
— Tô feliz, e não vou falar ainda de Palmeiras nem de nada, porque ainda tenho mais dois jogos para fazer de Sul-Americana. Então, de Palmeiras, falarei no Palmeiras, quando seja a minha apresentação lá — encerrou.
