Em despedida, Barboza se emociona após vitória do Botafogo: 'Ninguém vai apagar a história'

Zagueiro argentino fez seu último jogo no Nilton Santos pelo Alvinegro

João Pedro Rodrigues
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Fernanda Gondim
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/05/2026
19:01
Alexander Barboza em Botafogo x Corinthians (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
O clima no Estádio Nilton Santos na tarde deste domingo (17) foi marcado pela euforia da vitória e pela emoção de um adeus. Após o Botafogo bater o Corinthians por 3 a 1, os holofotes se voltaram para o zagueiro Alexander Barboza, que atuou pela última vez com a camisa do Alvinegro no Nilton Santos. Em entrevista pós-jogo ao "Sportv", o argentino se emocionou ao relembrar a passagem pelo clube.

⚽ Veja gols de Botafogo x Corinthians: Arthur Cabral faz hat-trick sensacional

Com a transferência encaminhada para o Palmeiras, Barboza abriu o coração sobre a sua jornada de dois anos e meio no Botafogo e confessou viver uma mistura de sentimentos na despedida.

— Eu sabia que esse seria meu último jogo aqui no Nilton. Então, a realidade é que é uma mistura de sentimentos, né? De felicidade, mas também de tristeza, porque eu vivi muitas coisas aqui. Eu fui campeão aqui. Eu tô na história do clube, o clube também tá na minha história — declarou o jogador.

Barboza também relembrou as dificuldades do seu início no Brasil, destacando a barreira do idioma e a adaptação da família, além dos momentos em que esteve no banco de reservas.

— O meu começo no clube não foi muito fácil. Eu passei por um momento no qual não jogava, eu queria sair. Depois, graças a Deus e ao meu trabalho, eu consegui dar a volta por cima. Aqui ninguém me deu nada de presente. Eu ganhei, o que eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei meu lugar no time. Eu ganhei tudo com trabalho, com sacrifício — desabafou o zagueiro.

Barboza foi campeão da Libertadores pelo Botafogo (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Desabafo contra críticas e gratidão à torcida

Embora tenha mencionado que passa semanas repletas de carinho no Rio de Janeiro, sendo abordado por torcedores, Barboza aproveitou para rebater as críticas que sofreu na última semana após a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil.

— Eu sou um cara que me entrego. E sempre tem caras, ou tem pessoas que não vão reconhecer, mas eu fico com o bom, sempre tento ver o lado bom das coisas. E acho que ninguém vai apagar a história que eu construí aqui. Assim sejam cinco, seis idiotas que pensem diferente. Eu sinto o carinho do torcedor e isso para mim é muito gratificante — disparou o argentino.

Questionado sobre a iminente ida para o Palmeiras, Barboza preferiu manter o respeito ao seu atual clube e evitou detalhar o futuro, apesar de admitir que será jogador do Alviverde.

— Tô feliz, e não vou falar ainda de Palmeiras nem de nada, porque ainda tenho mais dois jogos para fazer de Sul-Americana. Então, de Palmeiras, falarei no Palmeiras, quando seja a minha apresentação lá — encerrou.

