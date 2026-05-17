A derrota do Corinthians para o Botafogo por 3 a 1, neste domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, custou caro. A equipe de Fernando Diniz entrou na zona de rebaixamento da competição após o empate do Grêmio diante do Bahia e aumentou a pressão sobre o Timão.

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A equipe alvinegra aparece na 17ª colocação, com 18 pontos conquistados em 16 partidas, mesma pontuação do Santos, primeiro time fora do Z4. No entanto, o Timão leva desvantagem no saldo de gols: -4 contra -4 do rival paulista, mas com menos gols marcados.

A equipe soma quatro vitórias, seis empates e seis derrotas, além de ter marcado 14 gols e sofrido 18. Além de Timão e Santos, a zona de rebaixamento conta com Mirassol, em 18º lugar com 13 pontos, Remo, em 19º com 12, e Chapecoense, lanterna da competição com nove pontos.

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O Timão estava na zona de rebaixamento ao fim da 14ª rodada, mas, ao vencer o São Paulo na 15ª, deixou a zona perigosa e empurrou o Grêmio para baixo da tabela. Agora, após uma rodada fora, retorna à zona de perigo.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Joao Erick/Agencia F8/Folhapress)

Rodrigo Garro lamenta resultado do Corinthians

Em entrevista ao Sportv após o jogo, o meio-campista Rodrigo Garro afirmou que os números da partida, mesmo em uma derrota, não refletem o que foi o confronto.

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— Fico muito chateado, muito triste pelo resultado. Acho que fizemos um primeiro tempo bom, e a gente no segundo tempo não conseguiu ter as mãos do jogo. Mas quando você vê o resultado, vê os números, não foi o resultado que merecíamos. Mas futebol é, acontece, não podemos continuar nessa zona onde estamos. Ficamos tristes, chateados, o grupo está assim também, mas é trabalhar, falar pouco e trabalhar muito. É ter humildade, ajustar os erros — disse Garro.

Corinthians no Brasileirão 2026

16 jogos 4V | 6E | 6D 37.5% de aproveitamento 14 gols marcados (0.9 por jogo) 18 gols sofridos (1.1 por jogo) 6 jogos sem sofrer gol (38%) 19 grandes chances 26% de conversão em grandes chances 23 grandes chances cedidas 12.8 finalizações p/ marcar 10.8 finalizações p/ sofrer gol 53.7% de posse de bola

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