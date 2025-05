Após dois dias de folga, o Vitória retomou os treinos na tarde desta quarta-feira, na Toca do Leão, em preparação para a partida contra o Ceará, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 7ª rodada do Brasileiro. A grande novidade foi a presença de Wellington Rato nas atividades, enquanto Carlos Eduardo teve lesão diagnosticada e ficou no departamento médico.

Rato se recuperou de problema no joelho que o deixou de fora por quatro jogos. Sua última partida entre os relacionados de Carpini foi contra o Atlético-MG, mas ele não chegou a entrar em campo. O meia não pisa no gramado desde a partida contra o Defensa y Justicia, no dia 10 de abril, pela Sul-Americana.

Já Carlos Eduardo sofreu lesão na posterior da coxa e faz tratamento. Ele se junta a Renato Kayzer, que, segundo o clube, está evoluindo bem durante a transição, e o meia Willian Oliveira, que também se recupera de lesão no joelho. O desfalque de Carlos Eduardo será menos prejudicial para o time titular do Vitória, já que o atacante é considerado reserva e só atuou em dois jogos no onze inicial em 2025, um deles quando Thiago Carpini usou uma equipe alternativa.

O Vitória tem mais dois dias de preparação antes do jogo contra o Vozão, um em Salvador e outro em Fortaleza.

Como foi o treino do Vitória?

O elenco passou por trabalhos de força e potência na academia e seguiram para aquecer no campo. Logo depois, Thiago Carpini comandou atividades técnicas. O Vitória volta a treinar na manhã desta quinta-feira, e começa a concentração pela tarde, antes do embarque para a capital cearense.