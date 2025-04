Depois da semana livre, o Vitória reinicia a maratona de jogos com oito compromissos no mês de maio. Confrontos da fase de grupos da Sul-Americana, clássico Ba-Vi e duelos contra adversários diretos na parte de baixo da tabela fazem desses 31 dias um período decisivo, com possibilidade de impactar toda a temporada do Rubro-Negro.

A primeira das oito partidas está marcada para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), em clássico nordestino contra o Ceará, no Castelão.

Em uma temporada cheia de jogos - o Vitória é o time da Série A que mais entrou em campo, ao lado do Bahia - esse será o terceiro mês do ano que o Rubro-Negro terá uma sequência de oito partidas.

Abril: 8 jogos;

Março: 9 jogos;

Fevereiro: 8 jogos;

Janeiro: 6 jogos.

Momento decisivo do Vitória na Sul-Americana

Vitória x Defensa y Justicia pela Sul-Americana (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Logo depois do jogo contra o Vozão, o time de Thiago Carpini só terá dois dias de intervalo antes de enfrentar o Defensa y Justicia pela 4ª rodada da Sul-Americana, no Barradão. Maio, inclusive, será fundamental para as pretensões do Vitória na competição continental, já que todos os duelos restantes da fase de grupos acontecem neste mês.

Apesar da partida contra o time argentino ser em Salvador, os outros dois compromissos serão disputados fora de casa. No dia 14, o Rubro-Negro visita o Cerro Largo na cidade de Melo, no Uruguai, e no dia 28 a equipe viaja até Quito para encarar uma altitude de 2.800 metros na partida contra a Universidad Católica.

Ba-Vi e confrontos diretos

Neris e Erick Pulga disputam a bola em Ba-Vi da final do Baiano (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O mês de maio ainda reserva o primeiro Ba-Vi do Campeonato Brasileiro de 2025. O clássico válido pela 9ª rodada está marcado para as 16h do dia 18 (horário de Brasília), um domingo, na Arena Fonte Nova.

Além da partida contra o Bahia, o Leão ainda enfrenta Vasco, Corinthians e Santos, adversários diretos na luta contra o rebaixamento que estão na segunda página da tabela do Brasileirão. Confira todos os jogos do Vitória em maio:

Ceará x Vitória - 03/05 (7ª rodada do Brasileirão);

Vitória x Defensa y Justicia - 06/05 (4ª rodada da Sul-Americana);

Vitória x Vasco - 10/05 (8ª rodada do Brasileirão);

Cerro Largo x Vitória - 14/05 (5ª rodada da Sul-Americana);

Bahia x Vitória - 18/05 (9ª rodada do Brasileirão);

Vitória x Santos - 25/05 (10ª rodada do Brasileirão);

Universidad Católica x Vitória - 28/05 (6ª rodada da Sul-Americana);

Corinthians x Vitória - 30/05 (11ª rodada do Brasileirão).

