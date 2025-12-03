Foi a vitória diante do Vasco por 2 a 0, em um São Januário tradicionalmente lotado, que fez o Mirassol entrar para história mais uma vez em 2025. A equipe da revelação do Campeonato, Rafael Guanaes, que começou o ano com o sonho "distante" de se manter na Série A, provou que com o trabalho sério de uma comissão técnica e um elenco comprometido, é possível alcançar as estrelas. Ou melhor, a vaga inédita na Libertadores.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O passaporte que já estava carimbado, ganhou luxo de "primeira classe". Em sua primeira participação na elite do futebol nacional, o Mirassol garantiu sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Coisa que clubes com torcidas enormes e histórias de enorme tradicão, lutam até a última rodada para conquistar.

Com a vitória sobre o Vasco, o Mirassol não pode mais terminar o Campeonato Brasileiro abaixo da quarta colocação, lugar que ocupa neste momento. A equipe dirigida por Rafael Guanaes alcançou 66 pontos e eliminou as chances de Botafogo e Fluminense o ultrapassarem na classificação.

continua após a publicidade

Como foi Vasco 0 x 2 Mirassol?

O primeiro gol do Mirassol veio aos 24 minutos da etapa final, quando Renato Marques finalizou de primeira após passe de Carlos Eduardo, superando o goleiro do Vasco. Nos acréscimos, o próprio Carlos Eduardo ampliou o placar, selando a vitória do time paulista.

As duas equipes encerram sua participação no Brasileirão no próximo domingo, às 16h (de Brasília). O Vasco enfrentará o Atlético-MG fora de casa, enquanto o Mirassol receberá o Flamengo, buscando manter sua invencibilidade como mandante na competição.

continua após a publicidade

Após o apito final, o técnico Rafael Guanaes demonstrou grande emoção à beira do gramado ao ver seu time garantir a classificação para a Libertadores, resultado que coroa a campanha surpreendente do Mirassol em seu ano de centenário.