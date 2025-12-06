O Vasco definiu sua estratégia para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (6), o clube divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Atlético-MG e confirmou que o técnico Fernando Diniz decidiu poupar a grande maioria de seus titulares. O objetivo é preservar os principais atletas para os duelos decisivos da Copa do Brasil, prioridade máxima do clube na reta final da temporada.

Dos 11 jogadores que iniciaram a partida contra o Mirassol na rodada passada, apenas quatro embarcaram para Belo Horizonte: o zagueiro Robert Renan, o volante Thiago Mendes, o meia Barros e o atacante Andrés Gómez. Os outros sete titulares (Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Coutinho, Nuno Moreira e Rayan) permaneceram no Rio de Janeiro.

Além dos poupados, o Vasco tem um desfalque importante por ordem médica. O lateral-esquerdo Lucas Piton está fora de combate. O jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante a derrota para o Mirassol e já iniciou o tratamento intensivo junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP) do clube.

Lucas Piton sofreu lesão no joelho e preocupa o Vasco (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

O que vale o jogo?

Apesar de entrar com um time alternativo, o jogo tem valor para o Vasco. A equipe ocupa a 12ª colocação, com 45 pontos, e precisa de pelo menos um empate na Arena MRV para garantir matematicamente sua vaga na próxima Copa Sul-Americana sem depender de outros resultados.

A partida contra o Atlético-MG acontece neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

