Presidente da Fifa parabeniza Flamengo pelo título da Libertadores

O Flamengo mal teve tempo de celebrar o tetracampeonato da Libertadores, conquistado no último sábado (29), e já recebeu os cumprimentos de uma das figuras mais importantes do futebol mundial: Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Léo Ortiz e Danilo comemoram gol do título da Libertadores do Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O dirigente máximo da entidade que rege o futebol utilizou suas redes sociais para parabenizar o clube carioca pela vitória e, mais importante, dar as boas-vindas à próxima edição do Mundial de Clubes da Fifa em 2029 e ao novo formato da Copa Intercontinental.

A mensagem de Infantino destaca a importância da conquista e projeta os próximos passos do Rubro-Negro no cenário global.

Gianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: Divulgação/Fifa)

"Parabéns ao 🇧🇷 @flamengo pela vitória na CONMEBOL Libertadores de 2025 e por se classificar para o Mundial de Clubes da FIFA 2029. Bem-vindos de volta à competição mundial de clubes da FIFA e boa sorte no mês que vem no Dérbi das Américas da FIFA na Copa Intercontinental da FIFA no 🇶🇦 Qatar! 👏" - escreveu Infantino em sua publicação.

A menção à vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2029 é significativa, pois este será o torneio no formato expandido com 32 equipes. O Flamengo participou da edição do Mundial de Clubes neste ano, realizada nos Estados Unidos em junho, e foi eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique, com uma derrota por 4 a 2.

Além disso, Infantino lembrou o próximo desafio do Mengão: o "Dérbi das Américas" na Copa Intercontinental da Fifa, a ser realizada no Qatar em dezembro. O time não disputa o torneio intercontinental desde a sua versão anterior em 2022, quando foi eliminado na semifinal pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2, no Marrocos.

Caso o Flamengo vença o Cruz Azul no dia 10 de dezembro, ele enfrentará o Pyramids FC, do Egito, na fase seguinte, chamada de Copa Challenger da Fifa.

O Pyramids FC já está classificado para essa fase por ter vencido a Copa África-Ásia-Pacífico da FIFA (novo nome para a disputa entre os campeões de África, Ásia e Oceania). O jogo contra o vencedor de Flamengo x Cruz Azul será no dia 10 de dezembro, no Catar.

O vencedor dessa partida entre Flamengo/Cruz Azul e Pyramids avança para a grande final da Copa Intercontinental, no dia 17 de dezembro, contra o Paris Saint-Germain (PSG).