Palmeiras reforça segurança em CT após derrota na final da Copa Libertadores

O Palmeiras reforçou a segurança em seu Centro de Treinamento, localizado no bairro da Barra Funda em São Paulo, após a derrota na final da Copa Libertadores. O jogo aconteceu no sábado (29) em Lima, no Peru, e a equipe chegou ao Brasil na parte da manhã deste domingo (30). O Lance! esteve presente no CT para entender o clima.

O elenco do clube paulista chegou ao aeroporto de Guarulhos antes das 7h e saiu pelo terminal 2. Perto das 7h30, desembarcou no CT. Os jogadores foram embora em silêncio, mas sem protestos. Atletas como Sosa e Gustavo Gómez, inclusive, foram para suas casas caminhando. A reportagem apurou que muitos jogadores moram nos arredores do local.

O Lance! também conversou com seguranças do clube que alegaram que não existiu nenhum tipo de protesto na parte da noite, mas que estavam em plantão desde o começo da partida. A segurança foi reforçada para evitar eventuais problemas e deve seguir assim ao longo do dia.

Nenhuma faixa ou concentração de torcedores existiu. No mais, alguns motoristas e motociclistas passavam na frente do CT xingando ou provocando o clube, mas sem maiores problemas também.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Como foi a derrota do Palmeiras?

No sábado, o Verdão foi derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0, gol de Danilo no segundo tempo, e perdeu a chance de conquistar seu quarto título da Libertadores. É a segunda decisão que o clube paulista perde no ano. A equipe de Abel Ferreira também perdeu a decisão do Campeonato Paulista deste ano, quando foi vice-campeão ao perder para o Corinthians.

continua após a publicidade

Após a derrota em Lima, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, usou seu perfil no Instagram para lamentar o vice.

— Estou calma, mas triste. Não tenham dúvida que continuarei lutando pela conquista de títulos. Aliás, lembrem-se sempre que só conquista quem chega às finais. Parabéns aos nossos jogadores, comissão técnica, diretor de futebol e a todos nossos profissionais por ter disputado mais uma final de uma grande competição — escreveu a mandatária do Verdão.

O Palmeiras agora volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel precisa reverter uma desvantagem de cinco pontos do Flamengo para ser campeã nacional. O Rubro-negro lidera com 75 pontos, falntando dois jogos para o fim do Brasileirão. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (3), quando vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG.