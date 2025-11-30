Ainda dá? Entenda o que mantém vivo o São Paulo na briga pela Libertadores

Um cenário de classificação do São Paulo para a Copa Libertadores no ano que vem ficou ainda mais distante. No momento, a briga para garantir a vaga na competição é pelo G7. Pela tabela e neste contexto, as chances do Tricolor são nulas, mas ainda existe uma última esperança.

continua após a publicidade

Com 48 pontos, a esperança fica na Copa do Brasil. Para que o São Paulo participe da Libertadores depende de uma combinação de resultados. O Tricolor precisa fechar o Brasileirão na oitava posição - posição atual-, mas também precisa torcer para que o Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil. Isso porque as equipes estão no G7 e isso abriria uma "vaga a mais".

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Porém, não depende somente de si. A combinação é um pouco mais além. Neste domingo, o Corinthians enfrenta o Botafogo pela 36ª rodada do Brasileirão. Em caso de vitória do rival, a situação na tabela complica.

continua após a publicidade

Neste cenário, se tudo der certo, o São Paulo disputaria a fase preliminar da competição, que deve acontecer em março do ano que vem.

Sonho de Libertadores está cada vez mais longe (Foto: Luis Moura / WPP)

Hernán Crespo ainda acredita em Libertadores

Após a goleada por 6 a 0 contra o Fluminense, Hernán Crespo manteve a confiança de uma cenário no qual disputaria a Libertadores ano que vem.

– Agora é trabalhar para ficarmos em oitavo e torcer para Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil – disse o treinador.