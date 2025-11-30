Botafogo perde jogador importante para duelo com o Corinthans no Brasileirão

O Botafogo terá mais um desfalque de peso no time titular para a partida contra o Corinthians, neste domingo (30), na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alexander Barboza sequer viajou e fica fora da partida por causa de dores no joelho.

Barboza vinha formando dupla de zaga com David Ricardo e havia sido deslocado para o lado direito. O Botafogo perdeu Kaio Pantaleão, que passou por cirurgia no joelho, e tem Gabriel Bahia como opção, mas que não é utilizado por Davide Ancelotti.

Além do zagueiro, o técnico italiano também perdeu o volante Danilo por lesão muscular, que será reavaliado e pode ficar fora dos próximos dois jogos, contra Cruzeiro e Fortaleza. Já o lateral-direito Vitinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não viajou.

Alexander Barboza desfalcará o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo conta com retorno

Por outro lado, o Glorioso terá a volta do meio-campista uruguaio Santiago Rodríguez, recuperado de lesão muscular. Ele foi ausência nas vitórias sobre Sport e Grêmio após sofrer o problema no início de um treinamento no CT Lonier.

Com 58 pontos e na sexta colocação do Brasileirão, o Botafogo já está classificado para a próxima Libertadores. O Glorioso, agora, mira subir na tabela para ir direto à fase de grupos da competição continental em 2026.

