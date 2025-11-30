menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo perde jogador importante para duelo com o Corinthans no Brasileirão

Técnico Davide Ancelotti, com isso, chega a três desfalques no time titular

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
10:37
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraDavide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo terá mais um desfalque de peso no time titular para a partida contra o Corinthians, neste domingo (30), na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alexander Barboza sequer viajou e fica fora da partida por causa de dores no joelho.

continua após a publicidade

➡️ Luiz Henrique relembra final do Botafogo na Libertadores e se declara: 'Tenho saudade'

Barboza vinha formando dupla de zaga com David Ricardo e havia sido deslocado para o lado direito. O Botafogo perdeu Kaio Pantaleão, que passou por cirurgia no joelho, e tem Gabriel Bahia como opção, mas que não é utilizado por Davide Ancelotti.

Além do zagueiro, o técnico italiano também perdeu o volante Danilo por lesão muscular, que será reavaliado e pode ficar fora dos próximos dois jogos, contra Cruzeiro e Fortaleza. Já o lateral-direito Vitinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não viajou.

continua após a publicidade
Alexander Barboza desfalcará o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Alexander Barboza desfalcará o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo conta com retorno

Por outro lado, o Glorioso terá a volta do meio-campista uruguaio Santiago Rodríguez, recuperado de lesão muscular. Ele foi ausência nas vitórias sobre Sport e Grêmio após sofrer o problema no início de um treinamento no CT Lonier.

Com 58 pontos e na sexta colocação do Brasileirão, o Botafogo já está classificado para a próxima Libertadores. O Glorioso, agora, mira subir na tabela para ir direto à fase de grupos da competição continental em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias