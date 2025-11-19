Superior do início ao fim, Grêmio bate o Vasco, que chega à quarta derrota consecutiva
Tricolor venceu o Gigante da Colina por 2 a 0
O Grêmio venceu o Vasco por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (19), na Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão, em uma partida em que foi melhor do início ao fim. Carlos Vinícius e Francis Amuzu marcaram os gols que consolidaram o triunfo gremista e empurraram o time carioca para a quarta derrota consecutiva no campeonato.
Como foi Grêmio x Vasco?
Logo nos primeiros minutos, ficou claro qual seria o enredo do jogo. O Grêmio adiantou suas linhas, marcou forte a saída curta do Vasco — pilar do estilo de Fernando Diniz — e, a partir daí, tomou controle total da partida. A cada tentativa vascaína de construir desde a defesa, surgia uma nova dificuldade, um passe apertado, um erro provocado pelo ritmo imposto pelos gaúchos.
E quando o sistema defensivo do Vasco falhava, Léo Jardim aparecia. O goleiro protagonizou um primeiro tempo quase heroico, com cinco defesas, evitando que o placar desandasse antes do intervalo. Pavón, Cristaldo e Amuzu se revezaram nas finalizações, sempre parando em boas intervenções do goleiro formado na base gremista. Enquanto isso, o Vasco pouco ameaçava: apenas duas finalizações, ambas sem grande perigo.
A superioridade do Grêmio se transformou em gol logo aos três minutos do segundo tempo. Pavón cruzou da direita, a bola desviou e sobrou para Carlos Vinícius, que girou rápido e finalizou com precisão no canto esquerdo, vencendo enfim Léo Jardim. O gol, entretanto, não despertou o Vasco — pelo contrário, foi o Grêmio que seguiu melhor nos minutos seguintes, mantendo o controle do meio-campo e dificultando qualquer reação carioca.
O Vasco só conseguiu ameaçar de fato aos 22, quando Rayan avançou pela direita e encontrou o Vegetti na área, que cabeceou com perigo, à direita da meta de Volpi. O próprio Rayan arriscou de fora da área pouco depois, mas parou em defesa do goleiro gremista. Foram lampejos isolados num segundo tempo marcado por muitos erros de passe e dificuldade de aproximação no ataque vascaíno.
O Grêmio administrava o resultado quando, já no fim da partida, encontrou o golpe final. Dodi lançou Amuzu em contra-ataque, e o ganês partiu em velocidade, invadiu a área e finalizou com categoria no canto direito. A bola tocou na trave antes de entrar, fechando o placar e dando números mais condizentes com o que foi o jogo.
Com a vitória, o Grêmio confirma sua recuperação na reta final, enquanto o Vasco acumula mais uma atuação preocupante, marcada por erros técnicos e pouca capacidade de reação. Uma noite em que o time gaúcho foi superior em todos os aspectos — e o Vasco, mais uma vez, saiu sem respostas.
O que vem por aí?
O Grêmio visita o Botafogo neste sábado (22), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Enquanto isso o Vasco visita o Bahia, no domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em busca de por fim a sequência de quatro jogos sem pontuar.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X VASCO
34ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽ Gol: Carlos Vinícius (GRE) 6 - 2ºT.
🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton (VAS), Wagner Leonardo (GRE), Pavón (GRE), Coutinho (VAS), Arthur (GRE), Barros (VAS) e Alysson (GRE).
Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha (João Lucas), G. Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Camilo) e Cristaldo (Cuéllar); Pavón (Alysson), Francis Amuzu (Lucas Esteves) e Carlos Vinícius (André Henrique) (Técnico: Mano Menezes)
Escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luís/Leandrinho); Tchê Tchê, Barros (Thiago Mendes) e Coutinho (Matheus França); Rayan, Nuno Moreira (David) e Vegetti (Técnico: Fernando Diniz)
