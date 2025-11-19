Torcedores do Vasco apontam culpado após gol do Grêmio: 'Errou em tudo'
Lance aconteceu na segunda etapa
Jogando longe de seus domínios, o Vasco está sendo dominado e vai perdendo para o Grêmio por 1 a 0, com um gol do atacante Carlos Vinícius. Após o lance, os torcedores cruzmaltinos detonaram o zagueiro Robert Renan, por afastar a bola nos pés do centroavante Tricolor.
Logo no início da segunda etapa, o Grêmio seguiu investindo em bolas cruzadas na área e chegou ao gol com Carlos Vinícius. Após um cruzamento de Pavón, Robert Renan tentou afastar a bola, mas acabou cabeceando no pé do atacante adversário, que girou para cima da marcação e bateu firme para abrir o placar.
Nas redes sociais, os torcedores vascaínos detonaram o lance de Robert Renan. Para um dos internautas, além do zagueiro, o sistema defensivo do Vasco também errou na marcação. Confira abaixo.
Com o resultado parcial, o Grêmio ultrapassa o Vasco e assume a 11ª colocação, com 43 pontos somados. Já a equipe comandada por Fernando Diniz vai chegando a quarta derrota consecutiva e caiu para a 12ª colocação, com 42 pontos.
