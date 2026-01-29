Entenda como fica a situação de Alisson no São Paulo após negócio melar com o Corinthians

Alisson retornou ao Centro de Treinamento do São Paulo após o negócio contra o Corinthians "melar". Contrariando o acordo desenhado na última semana entre os clubes, o Timão recuou e desistiu de pagar R$ 1 milhão à vista ao São Paulo pelo empréstimo. Na última sexta-feira, o jogador havia se despedido do Alisson deixou o elenco tricolor e chegou a visitar o CT do Corinthians nos últimos dias. Como não conseguiu avançar em um acordo com o clube alvinegro, retornou ao São Paulo, no Morumbis.

Na quarta-feira, dia da partida contra o Flamengo, o jogador não foi relacionado, mas se apresentou normalmente e realizou atividades na parte interna da academia. O Lance! apurou que, por ainda ter vínculo com o São Paulo, Alisson seguirá trabalhando no CT da Barra Funda. No momento, existe a dúvida se ele treinará separado do restante do elenco ou integrado ao grupo.

A reportagem também confirmou que o clube não trata a situação como um caso de indisciplina. Desta forma, Alisson não deverá sofrer qualquer tipo de punição.

Alisson, do São Paulo, iria reforçar o Corinthians (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

Crespo falou sobre a situação de Alisson

Durante coletiva de imprensa, Hernán Crespo falou sobre o assunto e destacou que "irá abraçar" Alisson enquanto ele tiver no clube. Nesta quarta-feira (28), o atleta não foi relacionado para o jogo contra o Flamengo, mas treinou na academia do CT tricolor. Antes do jogo, Alisson foi alvo de protestos da torcida.

- Os detalhes têm que falar o Rui (Costa) e o Rafinha. Por enquanto, a gente vai abraçar ele. É um jogador do São Paulo. Se ele estiver bem, vai jogar - disse Crespo.

Vale destacar que Alisson tem contrato no São Paulo até o final de 2027. No Corinthians, havia sido pedido de Dorival Júnior.

