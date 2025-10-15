O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou um julgamento em que o Athletico corre o risco de não disputar as últimas partidas da Série B na Arena da Baixada. A sessão acontece na sexta-feira (17), a partir das 15h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro.

A acusação em cima do Furacão é por conta de objetos lançados (sinalizadores) no gramado durante o empate em 1 a 1 com o Cuiabá, em 16 de agosto, pela 22ª rodada da Segundona.

O clube foi denunciado no artigo 213 e no parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por desordem, lançamento de objetos e deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. As possíveis penas para o Athletico são multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de mando de campo de uma a dez partidas.

A seis rodadas do fim da Série B, o Furacão tem mais três partidas em casa: Amazonas (27/10, 34ª rodada), Volta Redonda (8/11, 36ª rodada) e América-MG (22/11, 38ª rodada). Com a possível punição, o clube jogaria na Arena da Baixada de portões fechados ou até mesmo longe de Curitiba.

Relembre o caso de Athletico x Cuiabá, denunciado pelo STJD

Contra o Cuiabá, o Athletico marcou aos 46 minutos do segundo tempo, com Renan Peixoto, e sofreu o empate dois minutos depois, com Mateusinho. Com a igualdade relâmpago, a torcida rubro-negra se revoltou e arremessou copos, garrafas de água, isqueiros e sinalizadores no campo sintético.

continua após a publicidade

Com a confusão, a partida ficou paralisada por cinco minutos e foi encerrada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) assim que reiniciada. Na súmula, ele disse que precisou de intervenção da brigada de incêndio e que nenhum objetivo atingiu os jogadores.

Por conta desse caso e da invasão do torcedor que agrediu o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, pela Copa do Brasil, em 27 de agosto, o Athletico suspendeu a torcida Os Fanáticos por três partidas, já cumpridas. O julgamento desse incidente contra o Timão ainda não foi marcado.

Athletico na Série B

Há três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate, o Athletico caiu da quarta para a sétima posição, com 49 pontos. A diferença para o Goiás, primeiro time fora do G-4, é de três pontos.