Fluminense fecha janela internacional com cinco reforços e dez saídas

A janela internacional de transferências foi encerrada nesta terça-feira (3), e o Fluminense chega ao fim do período com mudanças significativas no elenco para a temporada de 2026. Ao todo, o clube confirmou cinco contratações, dez saídas e quatro renovações contratuais, em um movimento que mistura reformulação, reposição de peças e manutenção de nomes importantes do grupo.

continua após a publicidade

➡️ Mudança da Ferj impacta venda de ingressos para Fluminense x Flamengo na final do Carioca

Mesmo com o fechamento do mercado internacional, o Tricolor ainda poderá fazer ajustes no elenco. A janela interna do futebol brasileiro permanece aberta até o dia 27 de março, permitindo negociações entre clubes do país.

Mercado do Fluminense

🔴 Saídas

Wallace Davi: joia de 18 anos da base foi envolvida no negócio com o Botafogo e deixou o clube como parte da operação por Savarino. Manoel: encerrou passagem iniciada em 2021; campeão da Libertadores (2023), Recopa (2024) e Cariocas (2022 e 2023). Thiago Silva: rescindiu com seis meses de contrato restantes e encerrou a segunda passagem pelo clube; decisão passou por conversas internas e desejo de voltar a ficar perto da família na Europa. Thiago Santos: deixou o clube rumo ao Coritiba após receber oferta de contrato mais longo; teve passagem marcada por título da Libertadores (2023) e participação importante na Recopa (2024). Keno (empréstimo): cedido ao Coritiba até o fim de 2026; deixou o Flu após três temporadas, com participação decisiva na Libertadores e despedida marcada por homenagem e emoção. Everaldo (empréstimo): retorna ao Bahia até o fim de 2026; atacante saiu após período de oscilação e baixa aprovação da torcida. Fuentes (empréstimo): emprestado ao Fortaleza até o fim de 2026, com opção de compra; perdeu espaço com Zubeldía, que tem Renê como titular e Arana como alternativa. Lima (empréstimo): encaminhou saída para o América-MEX por um ano, com opção de compra; clube busca Alisson comoreposição para manter volume de opções no setor. Lavega (empréstimo): saída por empréstimo ao Coritiba. Lezcano (empréstimo): empréstimo acertado para o Olimpia até o fim de 2026, com opção de compra; meia optou por voltar ao país natal buscando mais espaço e visando convocação para Copa do Mundo.

🟢 Chegadas

Jemmes: zagueiro de 25 anos, vindo do Mirassol; assinou até 2030 e chegou para ampliar o leque de opções no sistema defensivo. Titular absoluto até aqui Guilherme Arana: chegou como lateral experiente e regular para o setor, compondo disputa com Renê (e com Fuentes já fora). Savarino: meia-atacante venezuelano, ex-Botafogo; mudou a decisão e aceitou o projeto tricolor, assinando até 2029. Já aparece como candidato à titularidade e se diferencia pela polivalência. Julián Millán: zagueiro colombiano, canhoto e com mais de 1,90m; assina até 2029 e chega como peça de mercado sul-americano em ascensão, ainda dependendo de regularização no BID no momento do anúncio. Briga para assumir a titularidade Rodrigo Castillo: centroavante argentino; compra de 100% dos direitos por cerca de US$ 10 milhões, contrato até 2030. Chega como resposta à busca por "camisa 9". Briga por vaga com John Kennedy.

Além das movimentações no mercado, o Fluminense também trabalhou para manter jogadores importantes do elenco. O clube renovou os contratos de Samuel Xavier, Martinelli, Fábio e Serna, garantindo a permanência de peças consideradas relevantes na estrutura da equipe.

continua após a publicidade

Com a primeira janela encerrada, o Fluminense agora avalia eventuais ajustes finais no elenco durante o período restante do mercado interno, que segue aberto até o fim de março. Um dos nomes em pauta no momento é o de Alisson, volante do São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Proposta por Alisson

O Fluminense iniciou tratativas para reforçar o meio-campo e apresentou ao São Paulo uma proposta de empréstimo pelo volante Alisson. O clube carioca aguarda um posicionamento do time paulista. A intenção do Tricolor é... ➡️Leia a matéria completa clicando aqui

continua após a publicidade

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Flamengo, pela final do Campeonato Carioca. Neste domingo (8), os times se enfrentam às 18h (de Brasília), no Maracanã.

➡️ Aposte no Fla-Flu da final do Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável