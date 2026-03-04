O São Paulo utilizará o Estádio do Canindé na partida contra a Chapecoense, marcada para o próximo dia 12, pelo Campeonato Brasileiro. O motivo é que o Morumbis está em manutenção para troca de gramado após uma sequência de shows da banda AC/DC.

Com isso, a diretoria tricolor buscou outro lugar para ser utilizado nas partidas do Tricolor como mandantes nesta temporada, e o estádio da Portuguesa apresenta mais proximidade entre a torcida e os jogadores, criando um ambiente mais "caldeirão" que deve favorecer o clube no sentido esportivo, segundo apurou o Lance!.

- É uma tendência que sejam no Canindé, sempre pensando no acesso do nosso torcedor. Deixando claro que nós não podemos jogar no Morumbis, e por isso vamos jogar lá. É uma tendência que os jogos do São Paulo sejam no Canindé - afirmou Rui Costa, diretor executivo do São Paulo.

Antes de escolher o Canindé, o Tricolor realizou uma avaliação geral e outra opção seria o Brinco de Ouro, em Campinas, mas as condições do estádio, localização, logística para os torcedores, capacidade, valores, entre outros tópicos fizeram com que a diretoria batesse o martelo para escolher o estádio que fica localizado na Zona Norte de São Paulo.

Financeiramente também foi mais viável escolher o Canindé como segunda casa. O estádio da capital paulista ficou economicamente mais viável do que a opção do interior do estado. Antes de selar o negócio, Rafinha e Rui Costa realizaram visita técnica para verificar as instalações do local.

A tendência é que o Canindé volte a ser utilizado em outras ocasiões, caso o Morumbis não esteja disponível. Outros eventos já estão programados para o local neste ano, como apresentações de The Weeknd, nos dias 30 de abril e 1º de maio, e de Harry Styles, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho.

Rui Costa, diretor executivo do São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

