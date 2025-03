STF inicia julgamento de pedido de liberdade do ex-jogador Robinho

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar um novo recurso da defesa do ex-jogador Robinho nesta sexta-feira (28). Os advogados querem a suspensão do cumprimento da pena.

Além desse pedido, a outra ideia da defesa do ex-jogador é diminuir a condenação para até seis anos. Assim, Robinho seria considerado réu primário e, consequentemente, iria para o regime semiaberto.

Em novembro de 2024, o STF já negou o pedido de habeas corpus de Robinho por 9 votos a 2. Apenas os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli se posicionaram a favor da liberação do ex-atacante.

Robinho está preso desde março do ano passado em Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ele e cinco amigos foram acusados de violentar uma mulher albanesa que comemorava seu aniversário em uma boate de Milão, em 2013, na Itália.

Quatro anos depois, ele foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo. Em 2022, a decisão passou a ser definitiva e sem possibilidade de recurso.

O governo italiano pediu a extradição de Robinho para a Europa, mas a Constituição do Brasil não permite que cidadãos do país sejam extraditados. O STJ, contudo, deu aval para que a pena fosse cumprida no país.

Robinho foi condenado definitivamente por estupro coletivo em 2022. Foto: Paul Ellis/AFP

Relembre o caso

Na época do crime, Robinho atuava pelo Milan, da Itália, e estava acompanhado na boate de alguns amigos e da esposa. A motivação da noitada foi o aniversário de 34 de Rudney Gomes, um dos membros do grupo.

Em 18 de março deste ano, Rudney foi encontrado morto na área comum de um prédio, no bairro Gonzaga, em Santos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou a morte.

Além de Robinho, Ricardo Rocha Falco também foi condenado a todas as instâncias. Ele cumpre pena na Penitenciária 1 de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Antes da condenação, Robinho levava uma vida discreta em Santos e era facilmente encontrado jogando futevôlei na praia. Ele não chegou a anunciar a aposentadoria.

Na carreira, o ex-camisa 7 do Santos também passou pelo Atlético Mineiro, Milan (ITA), Real Madrid (ESP), Manchester City(ING), Guangzhou (CHI), Sivasspor (TUR), Basaksehir (TUR) e Seleção Brasileira.