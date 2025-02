O Sport vai concluir nos próximos dias a implementação de 100% da tecnologia que permitirá reconhecimento facial na Ilha do Retiro, assim solicitado pela Justiça de Pernambuco nas últimas semanas e acordado por todos os clubes do estado.

continua após a publicidade

➡️Familiares de homem agredido em confronto de organizadas no Recife desabafam

- A partir de 15 de fevereiro, nenhum torcedor do Sport entrará na Ilha do Retiro sem passar pelo reconhecimento facial, e com ingresso pessoal e intransferível - afirma o presidente Yuri Romão.

O confronto diante do Náutico, no sábado, será o primeiro teste oficial com o reconhecimento facial funcionando em todos os setores do estádio.

continua após a publicidade

- O clube está investindo pouco mais de 500 mil reais por temporada para esta nova ferramenta. Consideramos como um grande avanço, ainda mais por questões de segurança, já que teremos os torcedores cadastrados e o reconhecimento daqueles que adentrarem na Ilha do Retiro - explica o vice-presidente de Inovação e Tecnologia do Sport, João Marcelo Barros.

O processo de colocação das catracas com biometria facial já estava em estágio avançado na Ilha do Retiro, e começaram a ser colocadas a partir do último semestre de 2024; até por isso, a conclusão deste processo nos próximos dias deverá rápida.

continua após a publicidade

Este trabalho vem sendo feito pela Imply ElevenTickets, que desde 2022 desempenha um papel fundamental na modernização da Ilha do Retiro e do Sport Club do Recife, com a implantação de tecnologias integradas para venda de ingressos, controle de acessos, gestão de sócios, mensalidades e programas de vantagens, além de equipes de suporte e consultorias personalizadas.

Ao todo, são 53 pontos de acesso distribuídos em 10 portões na Ilha do Retiro, que vêm sendo ativados gradativamente desde outubro do ano passado. Com uma das soluções mais modernas do mercado, o sistema Imply garante não apenas segurança, mas também eficiência e agilidade na entrada dos torcedores. Agora, o clube intensifica a campanha de cadastramento de sócios e torcedores, preparando o terreno para que a temporada de 2025 marque a transformação tecnológica do estádio.

- O reconhecimento facial tem sido um divisor de águas para a segurança e inovação dos clubes brasileiros. Essa tecnologia de última geração contribui para que os torcedores tenham uma experiência de acesso mais rápida e conveniente. É possível acessar somente com o rosto, sem precisar carregar mídias físicas ou cartões - afirma Tironi Paz Ortiz, CEO Fundador da Imply.

Apenas os ingressos considerados "cortesia" não entrarão no sistema de biometria facial para este jogo, mas em breve, também será obrigatório o uso de reconhecimento.

- Ingressos cortesia vão funcionar da mesma maneira. A pessoa que está fazendo o convite tem de cadastrar os dados e informações do convidado, que deve fazer a biometria facial. Não é mais necessário do ingresso físico para transitar no estádio - finaliza João Marcelo Barros.

➡️As melhores indicações do Lance! agora no WhatsApp. Siga nosso canal L! Indica

Sport já atende recomendações da Justiça de Pernambuco sobre a Ilha do Retiro

O Sport passou a cumpriu algumas exigências expedidas pelo Poder Judiciário de Pernambuco, com data de 3 de fevereiro, entre elas, de fechar o setor destinado às torcidas organizadas durante este mês de fevereiro de 2025.

A partir de março, obrigatoriamente implementar, na entrada dos estádios, públicos ou privados, o reconhecimento facial e a biometria de todos os torcedores, bem como adotar câmeras de vídeo para o monitoramento dos frequentadores, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por evento desportivo.

Além disso, que seja permitida apenas a presença nos estádios de torcedores do clube que detenha o mando de campo durante o mês de fevereiro de 2025, sob responsabilidade do clube anfitrião, e por fim, que a autoridade coatora se abstenha de impor a realização das partidas em que dispute o Sport Club do Recife (impetrante) ou qualquer outra agremiação desportiva, no Estado de Pernambuco, com portões fechados.