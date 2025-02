Após a confusão entre os torcedores de Sport e Santa Cruz, no último sábado (1º), a Justiça, junto aos clubes de Pernambuco, decretou obrigatoriedade de reconhecimento facial e biometria nos estádios locais a fim de melhorar a segurança nos estádios e arredores.

O confronto, que se tornou um cenário de guerra, evidenciou ainda mais a importância de melhorias e necessidades a serem implantadas nos estádios de futebol de Recife e nos entornos.

Na Ilha do Retiro, o sistema foi implantado de maneira opcional no último semestre de 2024. A partir do dia 15 deste mês, todos os setores do estádio serão implementados com as novas tecnologias. “O Sport está tomando todas as medidas necessárias, e trabalhando ao lado do Ministério Público para avançarmos na melhoria e segurança da Ilha do Retiro e seus arredores” explica o presidente do Leão, Yuri Romão.

“Até o dia 15 de fevereiro nenhum torcedor do Sport entrará na Ilha do Retiro sem o reconhecimento facil, e o ingresso, que é intransferível, essa precaução é importante também para evitarmos o cambismo, que sabemos que acontece” admite Romão.

No estádio do Arruda, casa do Santa Cruz, as medidas serão as mesmas. Facilidade no acesso, controle de pessoas frequentantes, e auxílio da polícia do Estado e do Ministério Público de Pernambuco na identificação daqueles que vão ao local para fazer baderna. Os benefícios citados acima estão de acordo com as diretrizes de Márcio Cadar, presidente da SAF do Santa Cruz, que em breve será assinada e oficializada.

“A ferramenta bem utilizada vai diminuir drasticamente a violência nos estádios e seus arredores. Mas para que isso seja possível, é preciso um trabalho de colaboração e inteligência com os órgãos competentes para podermos aproveitar 100% das funcionalidades desse sistema” explica Cadar, antes de concluir:

“É um passo importantíssimo para a modernização do estádio. Se depender do trabalho da SAF, não medirei esforços para banir todos os vândalos que estão em busca de violência, isso é péssimo para a imagem do Santa Cruz. Além disso, é um trabalho que estará alinhado com as autoridades para que nos ajudarão no combate a violência”.

Para garantir a segurança, os torcedores que frequentam os estádios em Pernambuco devem buscar informações diretamente nos perfis oficiais dos clubes para o cadastro do reconhecimento facial e biometria.

Confusão entre Sport e Santa Cruz

As torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz se envolveram em uma grande confusão, no último sábado, antes do confronto do clássico pelo Campeonato Pernambucano. O confronto resultou em violência e vandalismo. Ao todo, trezes torcedores foram presos e a Justiça baniu as torcidas organizadas dos estádios por cinco jogos.

Nas redes sociais, inúmeros vídeos circularam mostrando cenas de violência nas ruas de Recife, com torcedores usando pedras e pedaços de pau. Um homem foi brutalmente espancado e abusado sexualmente.

O cenário de "guerra" obrigou comerciantes a fecharem seus estabelecimentos. Ao todo, 12 pessoas deram entrada no Hospital da Restauração (HR) com ferimentos resultantes das agressões.