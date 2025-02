Através da Justiça, em decisão liminar assinada pelo desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, na noite desta segunda-feira (3), a diretoria do Sport conseguiu suspender o decreto do governo do Estado de Pernambuco, que ordenava que os próximos cinco jogos do Rubro-Negro e do Santa Cruz não contassem com público.

continua após a publicidade

➡️ Presidente de organizada do Sport e mais dois têm prisão preventiva decretada

Assim, a partida marcada para acontecer nesta terça-feira (4), entre Sport e Fortaleza, no Estádio da Ilha do Retiro, às 21h30, pela Copa do Nordeste, poderá contar com a torcida mandante.

Sport posta decisão nas redes sociais

A medida prevê ainda que a Arquibancada da Sede, onde a torcida organizada do Leão costuma ficar, não seja ocupada.

“Amanhã tem Copa do Nordeste e Ilha com a torcida apoiando. O Sport reverteu a decisão de cinco jogos sem público e contará com o seu torcedor diante do Fortaleza”, escreveu o clube, em suas redes sociais.

continua após a publicidade

Sport comemora em jogo da Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Divulgação/Sport)

Presidente de organizada do Sport e mais dois têm prisão preventiva

Três homens que estavam participando dos confrontos entre as torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport no último sábado (1º) tiveram prisões em flagrante convertidas para preventivas. São eles: João Victor Soares da Silva, João Victor Antônio da Silva e Thyago Mendes Barbosa. Todos ligados ao lado rubro-negro.

O primeiro deles, inclusive, ainda está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. O seu quadro de saúde é estável. Ele foi socorrido após ser espancado e ter sido ferido por um objeto.

continua após a publicidade

“O Judiciário acatou os pedidos do MPPE (Ministério Público de Pernambuco) de prisão preventiva dos indivíduos detidos na barbárie que vimos nas ruas do Recife. Um passo importante, mas apenas o início. Vamos trabalhar para garantir que outros envolvidos sejam identificados e punidos com o rigor da lei”, escreveu a governadora Raquel Lyra, em suas redes sociais.