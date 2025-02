Espancado e estuprado durante confrontos das torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport, neste sábado (1º), no Recife, o presidente da Torcida Jovem do Sport (TJS), João Victor Soares da Silva, está internado, com quadro de saúde estável, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR). Mesmo hospitalizado, João Victor foi um dos três torcedores que tiveram prisões em flagrante convertidas para preventivas, nesta segunda. A mãe e a esposa dele, que terão as suas identidades preservadas ao longo desta matéria, utilizaram as redes sociais para desabafarem sobre o ocorrido.

Em fotos e vídeos que circularam nas redes sociais antes do início da partida, que terminou em 1 a 0 para o Tricolor, é possível ver pontos de brigas e confusões entre os integrantes das torcidas organizadas. Em uma dessas imagens, João Victor está sendo espancado por um grupo de homens enquanto está caído no chão sem roupa e tendo um objeto inserido em seu ânus.

Torcedor responde processo por associação criminosa

De acordo com o documento do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), acessado pela reportagem do Lance!, as prisões “apontam para a materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se verifica no auto de prisão em flagrante”, traz trecho do ofício, que soma 63 páginas, ao todo.

Nas páginas, há um curto “perfil” traçado de acordo com cada um dos três presos. No caso de João Victor Soares da Silva, ele “tem passagem pela Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, responde processo criminal por associação criminosa e também por motivação de intolerância esportiva”, além de que ele “também estava presente em Caruaru, onde liderava a torcida no enfrentamento contra a Polícia Militar, no último jogo do Sport na cidade”.

Trecho do perfil do torcedor João Victor Soares da Silva em documento do TJPE (imagem: reprodução)

Familiares protestam

Em duas publicações em sua conta na rede social Instagram, a esposa de João Victor escreveu: “Isso foi uma chacina. Isso foi uma injustiça. Isso foi crueldade. Isso foi desumano” e “Você é um menino bom. Você é um menino de fé. Você é um excelente marido. Você é um excelente filho. Você é um cara trabalhador. A justiça de Deus não falha. Estaremos para sempre aqui com você, segundo sua mão. Te amamos. Você ficará bem”, escreveu.

Na segunda postagem, ela usa uma foto dele, vestido com a camisa da torcida organizada do Sport. Nas duas publicações, há a hashtag #justiçaporjoãovictor.

A mãe dele, por sua vez, usou o espaço de um comentário para desabafar. Ela criticou a permanência pela realização da partida, mesmo após o ocorrido com seu filho.

“Raquel Lyra, sua irresponsável. Meu filho está na UTI por irresponsabilidade desse governo que solta as pessoas na rua para morrerem. Sou professora da Prefeitura do Recife, e trabalho na Secretaria de Educação. Meu filho não é marginal, como vocês tratam os jovens. Quero providências, eu exijo providências. Vou até o fim por justiça por João Victor. E você é tão irresponsável, que deixou o jogo continuar e colocou mais vidas em risco. Um líder protege o seu povo”, escreveu.

*Ana Beatriz Venceslau, especial para o Lance!