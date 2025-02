Sport não vence Fortaleza desde 2021; veja odds para Copa do Nordeste

Sport e Fortaleza se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O confronto entre o primeiro e o segundo lugar do Grupo A acontece nesta terça-feira, 04/02, às 21h30, no estádio Ilha do Retiro.

Ambos têm três pontos por terem conquistado uma vitória na primeira rodada. No entanto, um fato coloca o Sport em desvantagem frente ao Fortaleza: a equipe de Recife não vence o rival desde 2021.

Sport x Fortaleza: odds para a partida

Desde a vitória do Sport por 1-0 no Brasileirão de 2020, foram quatro vitórias do Fortaleza e um empate. Portanto, será que o time de Pepa conseguirá romper a má sequência no confronto?

De acordo com as casas de apostas, sim. Segundo as odds, jogando em casa e com o apoio da torcida, a probabilidade de uma vitória do Sport é de 42%, contra 32% do Fortaleza.

Confira as odds para o embate desta terça-feira:

Vitória do Sport

2.38 na Mr. Jack bet

2.25 na bet365

Empate

3.06 na Mr. Jack bet

2.87 na bet365

Vitória do Fortaleza

3.09 na Mr. Jack bet

3.10 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 04 de fevereiro de 2025 às 11h30.

Placar se repete

Ao analisar o retrospecto recente do confronto entre Sport e Fortaleza, é possível observar que nos últimos dez jogos, a tendência foi de um embate com poucos gols. Veja os placares que mais se repetem:

1-0: cinco vezes

1-1: duas vezes

Portanto, vale apostar no mercado de gols para esta partida. A odd para “menos de 2.0 gols” na bet365 é 2.025. Já na Mr. Jack bet a odd para o mesmo mercado é 2.06.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 04 de fevereiro de 2025 às 11h30.