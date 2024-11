Sport empatou com a Chapecoense na Ilha do Retiro, em Recife (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Publicada em 10/11/2024 - 20:38 • Recife (PE)

Neste domingo (10), o Sport venceu a Chapecoense por 1 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife. Julián Fernández e Perotti marcaram os gols da partida. A equipe pernambucana soma três partidas sem vencer na Série B.

O Sport iniciou o jogo pressionado, após derrotas para América-MG e Operário. Com o empate, o clube pernambucano pode ser ultrapassado pelo Ceará, que ainda joga nesta rodada, e sair do G-4 da competição nacional. O time cearense enfrenta o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, na terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília).

Primeiro tempo

Precisando vencer, o Sport teve o predomínio das ações ofensivas na primeira etapa. O clube pernambucano imprimiu muita intensidade, mas não conseguiu caprichar na hora de finalizar e criou poucas chances claras no jogo.

A primeira oportunidade foi aos 13 minutos. Barletta cobrou falta no meio da área e Julián Fernández cabeceou por cima do gol. O cobrador da falta estava inspirado. Dez minutos depois, o atacante do clube pernambucano driblou dois zagueiros, finalizou e por pouco não marcou pela primeira vez da partida. A etapa inicial terminou empatada.

Segundo tempo

O gol saiu no primeiro minuto da etapa final. Após cruzamento, Julián Fernández novamente subiu mais do que a zaga adversária e cabeceou. Diferente da primeira etapa, desta vez a finalização balançou as redes defendidas por Léo Vieira, goleiro da Chapecoense.

Com a vantagem no placar, o Sport passou a ter mais o controle da partida e evitou dar contra-ataques para o adversário. Aos 31 minutos, Barletta fez boa jogada na lateral, cruzou na área e Julián Fernández cabeceou para fora.

A Chapecoense sofreu para criar oportunidades, mas foi imperdoável na melhor chance que criou durante a partida. Aos 38 minutos, Perotti, que havia acabado de entrar, recebeu bom passe na área, finalizou e empatou o jogo.

O Sport perdeu a chance de se distanciar do Ceará no G-4 da Série B (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O que vem por aí na Série B?

Restando duas rodadas para o fim da Série B, o Sport entra pressionado no próximo jogo. No sábado (16), o clube pernambucano enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo está marcado para às 21h30 (de Brasília).

Com 41 pontos, a Chapecoense é a 15ª colocada da Série B, com três pontos de vantagem sobre a Ponte Preta, clube que abre a zona de rebaixamento. A equipe catarinense enfrenta o Coritiba, na Arena Chapecó, no domingo (17), em jogo marcado para às 16h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 1X1 CHAPECOENSE

36ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 10 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

🥅 Gols: Julián Fernández (1'/2ºT) e Perotti (38'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: João Paulo (CHA) e Mário Sérgio (CHA)

⚽ ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Igor Cariús (Di Placido), Rafael Thyere (Allyson), Chico, Felipinho (Pedro Vilhena); Julián Fernández, Felipe (Dalbert) e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Fabrício Domínguez e Lenny Lobato (Wellington Silva).

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Del Pozo)

Léo Vieira; Marcelinho (Marlone), Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha; Tárik (Auremir), Foguinho (Maílton) e Rafael Carvalheira; Marcinho (Giovanni Augusto), Mário Sérgio e Ítalo (Perotti).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

🚩 Assistentes: Raphael dos Reis e Gustavo Mota Correira