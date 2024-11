Santos enfrenta o Vila Nova na Vila Belmiro, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 06:45 • São Paulo

O Santos entra em campo nesta segunda-feira (11) com uma única missão: confirmar com duas rodadas de antecedência o retorno da equipe à Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Coritiba é decisivo para o Peixe, que já tem 99,91% de chance de subir de divisão.

Com 65 pontos em 35 jogos, os torcedores santistas ainda tiveram a boa notícia do tropeço do Novorizontino nesta rodada. O segundo colocado na tabela perdeu de 1 x 0 para o Operário, dentro de casa, e estacionou nos 63 pontos. Colados no Peixe, estão Mirassol, que tem 62, e o Sport fecha o G4 com 59.

Santos e Coritiba se enfrentaram pelo 1º turno da Série B e o peixe goleou por 4 x 0. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Mas o Santos não precisa fazer contas para pensar no acesso à Série A. Isso porque o alvinegro depende apenas de si para se classificar. Uma vitória simples no estádio Couto Pereira, em Curitiba, já garante o acesso de forma antecipada.

A única coisa que "joga contra" o Santos neste cenário é um tabu que ainda não foi batido na temporada 2024. Neste ano, o alvinegro ainda não venceu quatro partidas seguidas. E a possível vitória em cima do Coritiba seria justamente a quarta seguida na Série B. Antes, o Santos venceu o Ceará, Ituano e Vila Nova. Agora a equipe de Fábio Carille precisa superar essa marca inédita na temporada para carimbar o retorno à primeira divisão.

Para o título, o cálculo ainda precisa ser analisado após a rodada, principalmente porque os outros adversários ainda jogam na rodada. Mas a derrota do Novorizontino, que é o rival mais próximo, já é uma notícia positiva para o torcedor santista.