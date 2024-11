Basso tem motivação de jogar ’em casa’ em duelo que pode confirmar acesso do Santos

(Foto: Divulgação Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 15:17 • São Paulo (SP)

A defesa do Santos passa por um bom momento nesta reta final de Série B de Brasileirão. Vindo de três vitórias sem tomar gols, o líder do campeonato entra em campo contra o Coritiba, nesta segunda-feira (11), às 21h, no Couto Pereira, e a partida pode marcar, oficialmente, o retorno do time à elite do Nacional.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Entre os defensores que vêm se destacando no time, está o zagueiro João Basso, titular nos dois últimos jogos ao lado de Gil, e que foi revelado e estreou como profissional no time paranaense. Quis o destino que ele esteja entre os convocados nessa partida, justamente em sua terra natal.

- É muito bom sinal jogar aqui. Estou muito feliz de poder estar disputando esse jogo tão importante para o Santos aqui na minha Cidade, ao lado da minha família, ao lado das pessoas que sempre me apoiaram e poder estar treinando aqui onde tudo começou - disse o defensor, que balançou as redes no último jogo do Peixe.

Basso tem boas lembranças de seu início de carreira, mas ressalta que o maior estímulo é a partida em si, pela relevância.

- A motivação já está no alto, mas acho que é importante você vir aqui, viver algumas boas memórias, então estou bem feliz. O nosso foco agora está no jogo de amanhã, conquistar esse primeiro objetivo da temporada. O acesso ainda não está garantido, então a gente vai entrar amanhã em campo focado e determinado para que no final do jogo tenha conseguido logo esse primeiro objetivo da temporada, que é colocar o Santos na Série A - completou o zagueiro.

O Santos está na liderança da competição, com 65 pontos em 35 jogos, sendo 19 vitórias, oito empates e oito derrotas. Até aqui, são 54 marcados e 28 sofridos.