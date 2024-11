Confira todos os detalhes sobre a polêmica de 1987 (Foto: Celso Meira)







Publicada em 07/11/2024

Diversas polêmicas cercam o futebol brasileiro, algumas inclusive, de décadas atrás. É o caso do Brasileirão do ano de 1987. Mais de 35 anos depois, Flamengo e Sport ainda disputam judicialmente a conquista do campeonato nacional daquele ano, com trâmites na justiça ainda discutindo quem deve ser coroado vencedor do Brasil. Quer saber mais sobre a polêmica da Copa União de 1987? O Lance! te conta.

Flamengo e Sport disputaram durante muito tempo o título brasileiro de 1987 (Foto: Agência O Globo)

Como se iniciou o polêmico ano de 1987?

Antes de falarmos propriamente da questão envolvendo Flamengo, Sport e o título brasileiro do ano de 1987, é importante voltar um ano para perceber qual o motivo de tanta confusão. Em 1986, o Campeonato Brasileiro havia sido muito confuso. A competição foi disputada por 80 clubes, divididos em dois torneios internos (Taça Ouro e Torneio Paralelo). Com isso, a CBF prometeu mudanças. Para o próximo ano, seria criada a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, para os 24 primeiros clubes do campeonato passado.

Com tudo, antes do ano de 1987 se iniciar, a CBF alegou não ter condições financeiras de organizar o campeonato. No entanto, existe uma versão, não oficial, de que a CBF teria voltado atrás na decisão de realizar o torneio para beneficiar o Botafogo, já que o Glorioso não tinha se "classificado" para o novo Campeonato Brasileiro.

A união do Clube dos 13 e a resposta da CBF

Com a CBF não organizando o Brasileirão de 1987, foi formado o Clube dos 13. Esse grupo era composto por: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional, Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia para formar um novo Campeonato Brasileiro.

Com essa notícia, a CBF se comprometeu a organizar um campeonato com 40 clubes. O Clube dos 13 até se juntou com a Confederação Brasileira de Futebol, mas ainda assim a ideia de um campeonato organizado pelos clubes de maior torcida do Brasil continuou, sendo chamado de Copa União.

Assim, a entidade máxima do futebol brasileiro realizou um regulamento que previa um cruzamento entre os dois primeiros colocados da Copa União (que foi apelidado de Módulo Verde pela CBF) com os dois primeiros colocados do Módulo Amarelo (que era visto como a segunda divisão). No entanto, o Clube dos 13 rechaçou a decisão.

O cenário veio a mudar quando o representante do Clube dos 13 e do Vasco, Eurico Miranda, assinou acordo que concordava com o regulamento proposto pela CBF. No entanto, o cartola vascaíno afirmou que a assinatura do acordo era de comum conhecimento para todos os representantes dos clubes que faziam parte do grupo.

Com o cruzamento proposto pela CBF, o Sport foi considerado pela entidade o campeão do Brasileiro de 1987 (Foto: Acervo/Gazeta Press)

Como foi o Campeonato Brasileiro de 1987?

O Brasileiro de 1987 passou então, a ter início com estas discussões do cruzamento final entre a CBF e o Clube dos 13. A Copa União começou a ser disputada como a primeira divisão do Brasileirão de 1987, sendo transmitida em TV aberta.

No final do torneio, o Flamengo foi decretado campeão após vencer o Internacional por 1 a 0 na grande final da Copa União de 1987. No módulo amarelo, Sport e Guarani fizeram uma final sem vencedores, já que, após empate sem gols, as equipes também não decidiram a vitória nos pênaltis, que terminou empatado em 11 a 11. Com isso, a CBF determinou que ambos eram vencedores.

Porém, já no início de 1988, a Confederação Brasileira de Futebol manteve a decisão do cruzamento final entre os quatro clubes. Sport e Guarani venceram seus jogos por W.O. pois Flamengo e Internacional não disputaram, seguindo o mando do Clube dos 13. Na decisão, o Sport venceu o Bugre, assim sendo decretado pela CBF, o campeão brasileiro de 1987.

Afinal, quem é o Campeão Brasileiro de 1987?

O Flamengo tentou buscar judicialmente o título brasileiro de 1987 durante muitos anos, mas nunca conquistou êxito. No ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal (2018), decretou o Sport como o grande vencedor da competição, enquanto o time da Gávea apenas como campeão da Copa União (ou Módulo Verde, como foi chamado na época).