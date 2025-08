Sport e Bahia entram em campo com mudanças na escalação

Bahia e Sport estão escalados para a partida de logo mais na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), e ambas as equipes iniciam o confronto com mudanças no time titular.

O Bahia utilizou uma equipe reserva na vitória da última quarta-feira contra o Retrô, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, Rogério Ceni volta a escalar o que tem de melhor em campo neste confronto contra o Sport para tentar se manter no G-4 da Série A.

A única excessão é o atacante Erick Pulga, que foi diagnosticado com lesão muscular na posterior da coxa, depois de sair machucado da partida contra o Retrô, e pode ficar até um mês fora. Assim, o lateral-esquerdo Iago Borduchi vai jogar improvisado na ponta e será seu substituto na tarde deste sábado.

Os zagueiros Kanu e Fred Lippert, além do volante Erick, ainda seguem em recuperação de lesão.

Everton Ribeiro, Ademir e Willian José são os pendurados do Bahia.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia antes de enfrentar o Retrô (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Já o Sport tem o desfalque de Lucas Lima, camisa 10 e maestro do time. Ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Santos e vai cumprir suspensão. Rodrigo Atencio assume a vaga no meio de campo.

Por outro lado, o meia Sérgio Oliveira e o lateral Hereda se recuperam de lesão e seguem fora do time.

Zé Lucas, Caíque França e Matheus Alexandre são os pendurados do Sport.

Daniel Paulista comanda treino do Sport (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)

Escalação de Sport e Bahia

O Sport de Daniel Paulista vai enfrentar o Bahia com a seguinte escalação: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Igor Cariús; Christian Rivera, Zé Lucas e Atencio; Chrystian Barletta, Matheusinho e Derik Lacerda.

Já o Bahia de Rogério Ceni entra em campo contra o Sport com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Iago Borduchi e Willian José.

SPORT X BAHIA

18ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife;

📺 Onde assistir Sport x Bahia: Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).